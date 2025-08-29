El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ganadero ensaya ayer con su caballo en el Ferial las pruebas puntuables.

Ver 10 fotos
Un ganadero ensaya ayer con su caballo en el Ferial las pruebas puntuables. Juanjo Santamaría

La ciudad reluce entre caballos de pura raza

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega se convierte en epicentro ecuestre durante el fin de semana con el Concurso Morfológico

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

El Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega comenzó a escribirse ayer con nombres propios, relinchos y un trasiego incesante de camiones entrando al Mercado Nacional de ... Ganados. Entre todos los caballos que llegaron desde distintos puntos de España, uno de los que acaparaba más miradas y comentarios era uno cántabro: Tamarico, nacido en 2018 en el Centro Hípico del Pisueña, que regresa a la pista con la ilusión de repetir la hazaña del año pasado, cuando se coronó campeón en la prueba de funcionalidad, la disciplina que evalúa al caballo montado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  2. 2

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»
  3. 3

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  4. 4

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6

    El origen pasiego de Manuel de la Calva
  7. 7

    A los perros también les gustan las playas
  8. 8

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  9. 9

    Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores
  10. 10

    El Gobierno asumirá los riesgos del alquiler para movilizar viviendas vacías en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La ciudad reluce entre caballos de pura raza