La ciudad reluce entre caballos de pura raza

El Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega comenzó a escribirse ayer con nombres propios, relinchos y un trasiego incesante de camiones entrando al Mercado Nacional de ... Ganados. Entre todos los caballos que llegaron desde distintos puntos de España, uno de los que acaparaba más miradas y comentarios era uno cántabro: Tamarico, nacido en 2018 en el Centro Hípico del Pisueña, que regresa a la pista con la ilusión de repetir la hazaña del año pasado, cuando se coronó campeón en la prueba de funcionalidad, la disciplina que evalúa al caballo montado.

Apenas había pisado el recinto, su criador repasaba con calma los últimos detalles. «El año pasado fue un orgullo verlo ganar en funcionalidad. Este año repite experiencia y, aunque las valoraciones dependen de los jueces, toda nuestra esperanza está puesta en él», reconoce Roberto Gómez, que lleva años preparando animales para esta cita y que conoce al detalle las exigencias de cada sección.

La escena se repetía a lo largo de la tarde: ganaderos caminando junto a sus caballos para que se fueran adaptando al entorno, ensayando giros, mostrando la doma o repasando crines y colas antes de las pruebas oficiales. Se notaba a simple vista que se trataba de ejemplares de pura raza española: porte elegante, aires definidos y la serenidad que caracteriza a un caballo acostumbrado al contacto humano, capaz de transmitir confianza incluso en un espacio bullicioso.

Gómez insiste en que el concurso es mucho más que un podio. «Aquí vienes a presentar a tu caballo, a que los jueces te digan qué virtudes tiene y qué detalles debes mejorar. Es un aprendizaje constante y, aunque las diferencias en puntuación sean mínimas, te sirve para criar mejor en el futuro». A su lado, otros miembros de la ganadería recordaban a Eros, un ejemplar que compitió en años anteriores con muy buenos resultados, o a Okela, que sorprendió en ediciones pasadas imponiéndose en funcionalidad pese a no destacar en morfología.

Ampliar Tareas de limpieza de un ejemplar: la estética es uno de los puntos fuertes del concurso. Juanjo Santamaría

Ese contraste explica la riqueza de la competición. Las pruebas morfológicas, centradas en la valoración física del caballo, suelen ser más técnicas, mientras que la funcionalidad cautiva al público porque muestra al animal montado, con sus movimientos naturales de paso, trote y galope bajo la dirección del jinete. «Cualquiera puede subirse una vez a un caballo, pero montar bien es otra cosa. El jurado valora que el animal conserve sus aires y responda con armonía, y ahí el papel del jinete lo es todo», explica el ganadero.

Programación

Hoy viernes arrancan oficialmente las pruebas del XXV Concurso Morfológico, que celebra sus bodas de plata en Torrelavega con récord de participación: 90 caballos de 52 ganaderías, llegados desde comunidades como Andalucía, Galicia, Valencia, Cataluña y Extremadura. Mañana sábado la competición continuará desde las diez de la mañana, coincidiendo con la feria agroalimentaria instalada en el recinto, y a las once se disputará la esperada funcionalidad, en la que Tamarico volverá a salir a pista en busca de reeditar su triunfo.

La clausura será el domingo con la entrega de premios, pero la historia ya está en marcha. Y entre tantos nombres propios, el de Tamarico resuena con fuerza, como el caballo que quiere volver a brillar en las pistas de Torrelavega.