Los comerciantes más activos en las redes sociales tendrán premio en Torrelavega El concurso se desarrollará del 12 al 28 de noviembre y está organizado por el Ayuntamiento, la Agencia de Desarrollo Local y la Cámara de Comercio, con el apoyo del Gobierno de Cantabria

Vecinos caminan por la calle Serafín Escalante de Torrelavega, una de las vías con mayor presencia de comercios en la ciudad.

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

Internet se ha convertido en un escaparate casi obligatorio para gran parte del comercio tradicional; y las redes sociales ocupan un terreno cada vez más ... grande en ese mundo digital. Para dar a conocer sus ventajas y sus oportunidades, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Cámara de Comercio salen desde este miércoles en busca del establecimiento más activo en este tipo de plataformas, en el marco de un concurso que han llamado 'Rey de las Redes' y que se enmarca en el proyecto 'Torrelavega de lo digital a lo global', en colaboración con el Gobierno de Cantabria. La 'batalla' final entre los comerciantes más activos en redes se librará durante un proceso de votación pública entre el 21 y el 26 de noviembre, periodo en el que se darán a conocer los diez finalistas. Durante esos seis días, la ciudadanía podrá apoyar a su comercio favorito en las publicaciones originales; aquel que acumulé más 'me gusta' será proclamado 'Rey de las Redes 2025', siendo coronado oficialmente en la Gala del Comercio e Industria de Torrelavega que se celebrará el próximo 15 de enero.

Además de esto, el ganador recibirá un reportaje fotográfico profesional de su establecimiento —interior, exterior y productos— y una visibilidad especial en los canales de comunicación del Ayuntamiento, la Dirección General de Comercio y Consumo, la Agencia de Desarrollo Local y la Cámara. Además, todos los participantes en el certamen obtendrán una fotografía profesional individual y serán invitados al acto de la Gala, donde se realizará una foto de grupo. La inscripción es gratuita y está abierta desde este miércoles hasta el día 18. Todas las bases están en la web de la Cámara –cámaratorrelavega.es–.

