Una de las modelos desfila durante el 'Fashion Day' de Torrelavega, este viernes, en la plaza Baldomero Iglesias.
Una de las modelos desfila durante el 'Fashion Day' de Torrelavega, este viernes, en la plaza Baldomero Iglesias. Luis Palomeque

El comercio local de Torrelavega convierte la plaza Baldomero Iglesias en una pasarela de moda

Modelos pequeños y mayores desfilaron en el corazón de la ciudad, reivindicando la importancia del sector en colaboración con decenas de firmas

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:24

La plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega se ha convertido este viernes por la tarde en una auténtica pasarela del comercio local. Aquí, modelos de todas las edades, de niños a jóvenes, han desfilado para exhibir algunas de las firmas del tejido local de Torrelavega y, sobre todo, reivindicar la vida y la dinamización que aporta este sector con tanta identidad e historia en la ciudad, que es el objetivo principal de este 'día de moda', 'Fashion Day', organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac), con el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega.

Aquí, entre aplausos y fotos de decenas de vecinos sentados alrededor, los modelos han ido luciendo prendas, complementos y joyas durante cerca de dos horas, bajo un sol de 'veroño' que además ha acompañado a la perfección con las gafas de sol, muchas también en el público. Ya había mucha gente antes del inicio del desfile, cerca de las cinco; y la música, incluida una pieza de violín interpretada por una de las modelas más jóvenes, terminó de caldear el ambiente.

«Estamos encantados de traer la dinamización a la ciudad. El comercio genera vida y es un lujo tener al comercio de Torrelavega con nosotros», declaraba el presidente de Apemecac, Miguel Rincón, agradecido también al Ayuntamiento de Torrelavega, el Club Deportivo Bathco Balonmano y la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega.

Al final de la jornada, a última hora de la tarde, la reivindicación del sector local ha sumado además otra causa: la lucha contra el cáncer. Un 'flashmob' organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer ha terminado de clausurar esta cita, con la participación de decenas de personas y en colaboración con la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.

