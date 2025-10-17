El comercio local de Torrelavega convierte la plaza Baldomero Iglesias en una pasarela de moda
Modelos pequeños y mayores desfilaron en el corazón de la ciudad, reivindicando la importancia del sector en colaboración con decenas de firmas
Torrelavega
Viernes, 17 de octubre 2025, 19:24
La plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega se ha convertido este viernes por la tarde en una auténtica pasarela del comercio local. Aquí, modelos de todas las edades, de niños a jóvenes, han desfilado para exhibir algunas de las firmas del tejido local de Torrelavega y, sobre todo, reivindicar la vida y la dinamización que aporta este sector con tanta identidad e historia en la ciudad, que es el objetivo principal de este 'día de moda', 'Fashion Day', organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac), con el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega.
Aquí, entre aplausos y fotos de decenas de vecinos sentados alrededor, los modelos han ido luciendo prendas, complementos y joyas durante cerca de dos horas, bajo un sol de 'veroño' que además ha acompañado a la perfección con las gafas de sol, muchas también en el público. Ya había mucha gente antes del inicio del desfile, cerca de las cinco; y la música, incluida una pieza de violín interpretada por una de las modelas más jóvenes, terminó de caldear el ambiente.
«Estamos encantados de traer la dinamización a la ciudad. El comercio genera vida y es un lujo tener al comercio de Torrelavega con nosotros», declaraba el presidente de Apemecac, Miguel Rincón, agradecido también al Ayuntamiento de Torrelavega, el Club Deportivo Bathco Balonmano y la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega.
Al final de la jornada, a última hora de la tarde, la reivindicación del sector local ha sumado además otra causa: la lucha contra el cáncer. Un 'flashmob' organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer ha terminado de clausurar esta cita, con la participación de decenas de personas y en colaboración con la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica.