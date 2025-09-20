El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La entrada del antiguo local de Zara donde ahora se instalará el gimnasio de cuatro plantas. Juanjo Santamaría

Comienzan las obras del antiguo Zara para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas

El inmueble, vacío desde 2022, inicia su transformación con trabajos que marcarán un antes y un después en la Plaza Mayor

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Torrelavega comienza a ver movimiento en uno de los espacios comerciales más emblemáticos de su centro urbano. El local que durante años ocupó Zara, ... cerrado desde enero de 2022, se encuentra en plena transformación para convertirse en un gimnasio de la cadena internacional Fitness Park.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Espacios grises

