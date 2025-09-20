Comienzan las obras del antiguo Zara para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas

Torrelavega comienza a ver movimiento en uno de los espacios comerciales más emblemáticos de su centro urbano. El local que durante años ocupó Zara, ... cerrado desde enero de 2022, se encuentra en plena transformación para convertirse en un gimnasio de la cadena internacional Fitness Park.

Tras meses de espera, la maquinaria ha entrado en el interior y los operarios trabajan en la retirada de estructuras y materiales para acondicionar el edificio, un inmueble de cuatro plantas situado en los soportales de la Plaza Mayor.

La intervención supone el inicio de un proyecto largamente esperado. Durante más de tres años, el local permaneció tapiado, sin uso, mientras su propietario, Tomás y Tomás Inversiones SL, buscaba un nuevo inquilino capaz de devolver vitalidad a la principal zona comercial de la ciudad. La marcha de Inditex dejó un vacío que se tradujo en pérdida de afluencia y en una imagen de abandono en pleno corazón urbano. Ahora, con Fitness Park, se abre una nueva etapa marcada por el deporte y la innovación.

Las claves Calendario La apertura estaba prevista para diciembre, aunque la empresa admite que podría retrasarse

Novedad El proyecto supone una inversión singular en el centro, con un formato vertical pionero en España

Larga duración Tras más de tres años vacío, el espacio recupera actividad con un contrato de veinte años

Según explica Jorge Tomás, director general de la empresa propietaria, la obra entraña una notable complejidad al tratarse de un inmueble que se va a adaptar a un formato inédito en España. «Han comenzado las obras y la idea inicial era abrir en este mismo año, aunque no lo tengo del todo claro. El objetivo era diciembre, pero dependerá de cómo avancen las licencias y la obra de adaptación», señala.

El gimnasio ocupará varias alturas: la planta baja y tres superiores. Este diseño vertical es, en palabras de Tomás, «único en España», ya que la mayoría de los centros deportivos se desarrollan en grandes superficies horizontales, generalmente en polígonos o centros comerciales. En este caso, se aprovechará la estructura del edificio para ofrecer distintas zonas y servicios repartidos por plantas, desde espacios de musculación y cardio hasta salas para actividades dirigidas y entrenamientos funcionales.

«Es un gran proyecto porque no hay nada igual. La inversión interior es muy importante y la predisposición por parte del Ayuntamiento ha sido total», destaca Tomás. De cumplirse los plazos más optimistas, la apertura podría producirse a finales de 2025, aunque no descarta que se retrase al primer trimestre de 2026.

El camino hasta llegar a Fitness Park no ha sido sencillo. Desde el cierre de Zara, Tomás y Tomás Inversiones SL tanteó a las principales cadenas de moda internacionales. «Hemos tocado todos los retails del planeta Tierra: Primark, H&M, Cortefiel... Siempre nos han dicho que no. La prioridad siempre ha sido Santander. Y sustituir a Zara no es nada fácil», reconocía el propio Tomás meses atrás.

Finalmente, la operación se cerró con un contrato de larga duración: veinte años de arrendamiento con la compañía francesa, que ya cuenta con más de 250 centros repartidos por Europa y un gimnasio abierto en El Alisal, en Santander, desde 2022.

Su desembarco en Torrelavega se interpreta como una apuesta por diversificar la oferta en un centro urbano que lucha por revitalizarse frente a la competencia de las grandes superficies.

El anuncio de la llegada de Fitness Park fue recibido con optimismo por comerciantes y vecinos. Recuperar un local de tal magnitud supone devolver actividad a un espacio que había quedado como un símbolo de la pérdida de dinamismo del comercio local. El efecto tractor que ejercía Zara en su día se espera que ahora lo genere un equipamiento deportivo de última generación, capaz de atraer público no solo de Torrelavega, sino también de toda la comarca del Besaya.

El proyecto, además, se enmarca en una tendencia creciente: el deporte como motor económico y social. La demanda de gimnasios y actividades de fitness ha crecido de manera exponencial en la última década, y la apertura de un centro de estas características en pleno centro de la ciudad puede suponer un revulsivo para la hostelería, los comercios de proximidad y el propio dinamismo de la Plaza Mayor.

Los trabajos, hasta el momento, son de acondicionamiento interior. Operarios y maquinaria pesada retiran elementos antiguos y preparan el espacio para la nueva distribución. Se trata de una obra que requiere reforzar instalaciones básicas -electricidad, fontanería, climatización- y adaptarlas a las exigencias de un gimnasio moderno. Además, el proyecto incluye la insonorización de espacios y la instalación de equipamiento deportivo de última generación.

La previsión depende de que los trabajos avancen sin retrasos significativos y de que las licencias administrativas estén resueltas en tiempo. La cadena francesa, fundada en 2009, ha experimentado un fuerte crecimiento en Europa. Su modelo se basa en ofrecer espacios amplios, modernos y tecnológicamente avanzados, con tarifas competitivas y sin permanencia.

En España, Fitness Park ha iniciado una estrategia de expansión que incluye grandes ciudades y capitales de comarca. El centro de Torrelavega será el primero en Cantabria fuera del área metropolitana de Santander.

Su instalación en la Plaza Mayor tiene un componente simbólico: devolver vida a un local que, durante décadas, fue referencia del comercio en Torrelavega. Donde antes se vendía moda, ahora se respirará deporte. Y el reto es que ese cambio contribuya a revitalizar el centro de la ciudad. Aunque todavía no hay fecha definitiva, la expectativa en la ciudad es alta. Vecinos, comerciantes y usuarios potenciales siguen de cerca el avance de las obras.

No es solo la llegada de un gimnasio más, sino la posibilidad de recuperar un espacio icónico con un nuevo uso que genere actividad diaria. Y es que Torrelavega lleva años buscando fórmulas para revitalizar su centro urbano. La Plaza Mayor podría volver a ser escenario de largas colas. Esta vez, no para comprar ropa, sino para entrenar.