Compañías de toda España, en el Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega

J.G

Martes, 26 de agosto 2025, 18:30

Compañías de cinco comunidades autónomas aterrizan este otoño en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, en el marco de la vigésimo sexta edición del Festival de Teatro Aficionado del 4 de octubre al 29 de noviembre. Con agrupaciones de Murcia, Madrid, Palencia, Sevilla y Cantabria, el programa estará integrado por ocho representaciones de diversos géneros, con abonos a la venta desde el 4 de septiembre y a precios que oscilarán entre 32 y 24 euros. Las entradas para cada representación saldrán a la venta el 5 de septiembre a 4 y 3 euros.

Las agrupaciones han sido seleccionadas entre las 143 compañías de toda España que se presentaron al festival. Este, además, repartirá 4.600 euros en premios: 3.000 para el Mejor Espectáculo; 1.000, al Premio del Público; y otros 600, al de Mejor Actor o Actriz. Agradecida a los integrantes del jurado e invitando a los vecinos a asistir al teatro este otoño, la concejala de Cultura, Esther Vélez, valoró ayer la calidad y la variedad de todas las propuestas que llegarán a la ciudad: «Hemos conseguido un programa que es atractivo, divertido, con una temática muy variada» y con «proyectos escénicos muy cuidados y escenografías muy vistosas».

Aunque la comedia tendrá un peso importante, avanzó, el festival también propone musicales y «temas de actualidad realistas, como las relaciones de pareja, las herencias, la política, los grupos de WhatsApp de las familias y los colegios, etc.». El programa comenzara el 4 de octubre con 'Todos a deletrear', de Coral Ditirambo (Murcia).

