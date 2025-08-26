Compañías de toda España, en el Festival de Teatro Aficionado de Torrelavega

J.G Martes, 26 de agosto 2025, 18:30 Comenta Compartir

Compañías de cinco comunidades autónomas aterrizan este otoño en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, en el marco de la vigésimo sexta edición del Festival de Teatro Aficionado del 4 de octubre al 29 de noviembre. Con agrupaciones de Murcia, Madrid, Palencia, Sevilla y Cantabria, el programa estará integrado por ocho representaciones de diversos géneros, con abonos a la venta desde el 4 de septiembre y a precios que oscilarán entre 32 y 24 euros. Las entradas para cada representación saldrán a la venta el 5 de septiembre a 4 y 3 euros.

Las agrupaciones han sido seleccionadas entre las 143 compañías de toda España que se presentaron al festival. Este, además, repartirá 4.600 euros en premios: 3.000 para el Mejor Espectáculo; 1.000, al Premio del Público; y otros 600, al de Mejor Actor o Actriz. Agradecida a los integrantes del jurado e invitando a los vecinos a asistir al teatro este otoño, la concejala de Cultura, Esther Vélez, valoró ayer la calidad y la variedad de todas las propuestas que llegarán a la ciudad: «Hemos conseguido un programa que es atractivo, divertido, con una temática muy variada» y con «proyectos escénicos muy cuidados y escenografías muy vistosas».

Aunque la comedia tendrá un peso importante, avanzó, el festival también propone musicales y «temas de actualidad realistas, como las relaciones de pareja, las herencias, la política, los grupos de WhatsApp de las familias y los colegios, etc.». El programa comenzara el 4 de octubre con 'Todos a deletrear', de Coral Ditirambo (Murcia).

