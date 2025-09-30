El Consistorio condena el genocidio en Palestina
Torrelavega
Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Torrelavega ha aprobado una moción presentada por IU-Podemos en el último pleno municipal en la que se condena de forma ... explícita lo que se define como el genocidio de Israel contra Palestina. La decisión incluye además instar al equipo de gobierno PRC-PSOE a organizar actos de apoyo al pueblo palestino y a romper relaciones municipales con empresas o entidades de origen israelí.
La propuesta salió adelante con los votos favorables de PRC, PSOE e IU-Podemos. Torrelavega Sí se abstuvo en la votación, aunque dio su apoyo parcial al primer punto del acuerdo, mientras que PP y Vox se posicionaron en contra. El resultado refleja un respaldo mayoritario, aunque no unánime, a un texto que fue modificado durante el debate para facilitar su aprobación. IU-Podemos retiró los puntos tercero y quinto del documento original, suavizando así el alcance inicial.
El primer compromiso aprobado recoge una condena «contundente» a Israel, mientras que el segundo emplaza al equipo de gobierno a organizar actividades de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia de la violencia.
Desde los grupos que apoyaron la moción se defendió que Torrelavega no puede permanecer al margen de violaciones de derechos humanos y que su voz debe sumarse a la de otras instituciones.
El acuerdo tendrá carácter institucional y se difundirá públicamente como posicionamiento oficial del Ayuntamiento de Torrelavega.
