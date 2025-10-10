El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo recorrido del desvío provisional del tren junto al trazado original, en la zona de las pistas de skate, en Torrelavega.

El nuevo recorrido del desvío provisional del tren junto al trazado original, en la zona de las pistas de skate, en Torrelavega. Luis Palomeque

El desvío del tren se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026

La obra acumula retraso y resta por construir buena parte de la infraestructura, indispensable para luego poder soterrar las vías en Torrelavega

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Muy pocos vecinos de Torrelavega son capaces de pasear por el arco norte -por la acera que queda libre- sin echarle un vistazo a ... las obras del desvío provisional del tren. Este nuevo trazado, valorado en unos 5 millones de euros e indispensable para luego ejecutar el soterramiento sin detener el tráfico ferroviario, se abre paso paralelo a la orilla del río y alterando por completo la fotografía de esta zona del Bulevar Ronda. A un lado, cerca de La Inmobiliaria y frente a Aspla, los operarios y las palas avanzan en la creación del enlace entre la vía original y la provisional, realizando movimientos de tierra y la obra civil necesaria para sortear el desnivel; al otro, junto a las pistas de skate y el pabellón Sergio García, los avances son mucho más explícitos y los raíles se abren camino casi hasta La Lechera. Deberán llegar mucho más allá, de extremo a extremo, permitiendo desviar el tráfico ferroviario y ejecutar el soterramiento después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  4. 4

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  7. 7 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  8. 8

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE
  9. 9

    «No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»
  10. 10

    El abogado de la UE deja en manos del Supremo convertir en fijos a los interinos pero exige indemnizaciones más altas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El desvío del tren se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026