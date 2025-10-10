El desvío del tren se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026

Muy pocos vecinos de Torrelavega son capaces de pasear por el arco norte -por la acera que queda libre- sin echarle un vistazo a ... las obras del desvío provisional del tren. Este nuevo trazado, valorado en unos 5 millones de euros e indispensable para luego ejecutar el soterramiento sin detener el tráfico ferroviario, se abre paso paralelo a la orilla del río y alterando por completo la fotografía de esta zona del Bulevar Ronda. A un lado, cerca de La Inmobiliaria y frente a Aspla, los operarios y las palas avanzan en la creación del enlace entre la vía original y la provisional, realizando movimientos de tierra y la obra civil necesaria para sortear el desnivel; al otro, junto a las pistas de skate y el pabellón Sergio García, los avances son mucho más explícitos y los raíles se abren camino casi hasta La Lechera. Deberán llegar mucho más allá, de extremo a extremo, permitiendo desviar el tráfico ferroviario y ejecutar el soterramiento después.

Hace meses que ya no se puede pasear o correr por ese camino. Y cuando los trenes circulen por aquí, mucho menos. El objetivo es que estos, en lugar de atravesar el centro como siempre, se desvíen antes de llegar a La Inmobiliaria -si vienen desde Santander- y rodeen la ciudad por toda esta zona norte del Bulevar Ronda hasta el entorno de Torres. Una vez aquí se reengancharán al trazado original. Y en sentido contrario, lo mismo.

Cuándo llegará ese día exactamente es una incógnita. Y es que desde que comenzó a principios de 2024, esta obra -con doce meses de plazo original- ha sufrido bastantes retrasos y todavía resta por ejecutar gran parte de la infraestructura. De hecho, desde el acto de la 'primera piedra', ningún representante público municipal, regional o estatal ha convocado una visita en estos casi dos años. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad promotora de los trabajos, no da un plazo aproximado de finalización de las tareas a día de hoy, aunque todos las estimaciones apuntan al año 2026.

Décadas de espera El proyecto concreto del soterramiento todavía no se ha dado a conocer, pero se cifra en 144,8 millones

No más tarde del segundo semestre del año que viene, la vía auxiliar debería ocupar toda la orilla del río en el arco norte, bloquear el puente Aspla-Sniace -hito clave para la movilidad y que se alargará también durante tantos años dure el soterramiento- y permitir el acceso a la pasarela peatonal sobre el río a través de una nueva estructura metálica. De pasarela a pasarela y por encima de las nuevas vías.

Sobre el apeadero

El proyecto del desvío provisional trae consigo diferentes consecuencias que durante años tendrán un gran impacto en la movilidad de Torrelavega. Algunas, como el cierre de la rotonda entre Aspla y Sniace, se producirán sin más remedio posible; otras, sin embargo, han podido ser aliviadas en gran medida.

Tal es el caso del apeadero, la solución provisional que Adif construirá junto a La Carmencita para que, durante todos estos años de soterramiento, los pasajeros con destino al centro, aunque solo para los que vengan desde Santander, puedan bajarse en alguna parte. Será lo más cerca que lleguen los trenes a la ciudad durante toda la ejecución de la obra. No contarán con la misma suerte los que viajen desde Cabezón de la Sal y quieran ir al centro, que deberán coger un autobús, también facilitado por Adif, en Puente San Miguel.

El pasado martes, tras la reunión de la Mesa del Ferrocarril, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, informó sobre la incorporación de este apeadero al proyecto de soterramiento. «Una buena noticia para Torrelavega», celebró. Ahora lo que falta es que ese proyecto, el del soterramiento, salga a concurso público para su adjudicación. Esto es fundamental. De nada sirve desviar el tráfico o tener un desvío provisional si las vías no se soterran. Fuentes municipales confirman que Adif ya habría aprobado el plan de obra definitivo, que costará 144,8 millones de euros, 27,7 de los cuales los pagará el Ayuntamiento.