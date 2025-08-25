Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso

El Coro Ronda Garcilaso, una institución histórica de la música coral en Torrelavega y Cantabria, se ha visto envuelto en una polémica importante en las ... últimas semanas y que ha derivado finalmente en la salida de hasta ocho integrantes y su directora. Tras el fallecimiento de Julián Revuelta, el Malvís de Tanos, a principios de 2024, y la entrada de esta, Ana Isabel Salomón, en la agrupación se fueron creando poco a poco dos corrientes sobre cuál debía ser el rumbo musical: a un lado, quienes apoyaban a la entonces directora; al otro, los que no. Finalmente, y después de que el desencuentro se demostrara irreparable, Salomón ha decidido abandonar la dirección del coro. Con ella, han marchado también otros nueve integrantes, entre los cuales se hallan coristas que llevan toda una vida en el Ronda Garcilaso.

Aunque se crearon dos facciones más o menos claras, también hubo grises y opiniones diversas. De hecho, y según aseguran desde la parte saliente, en el coro hoy permanecen miembros que sí apoyaban a la ya exdirectora y que, dicen, le habrían pedido quedarse en la formación. Hoy, y tras la entrada de otros siete nuevos miembros, los garcilasos cuentan con 28 voces; es más, desde la formación apuntan a la buena salud del coro, a palabras como «renovación» y miran al futuro con optimismo.

A pesar del malestar que ha generado esta situación a ambos lados, la división dentro del Ronda Garcilaso se ha debido a motivos estrictamente profesionales, según garantizan desde el coro a preguntas de este periódico. De hecho, alaban el currículo, la trayectoria y los conocimientos de la antigua directora.

Esa fractura, que según fuentes internas del coro se fue manifestando de forma cada vez más evidente este verano, desencadenó en una votación casi a forma de plebiscito y con las dos corrientes representadas: la de la directora y quienes la apoyaban, por un lado; y la del resto, encabezados de alguna manera por uno de sus coristas, Luis Camus. Tras decantarse el coro por esta última opción, de hecho, Camus se ofreció, también con éxito, a ostentar la presidencia.

Escuchando a ambas partes, las conclusiones y el relato de lo ocurrido es bastante distinto. A un lado, los que consideraban necesario un cambio de rumbo y apuntan de hecho a una mejora de las actuaciones tras estos cambios; al otro, los que creen lo contrario y ven en todo esto una suerte de golpe de mando que ha hecho flaco favor a la calidad musical, la riqueza y los matices del coro, tras la partida de algunos de los integrantes más longevos; y en medio, el Ronda Garcilaso, un emblema que acaba de cumplir 82 años de trayectoria.

Emblema de Cantabria

No en vano es uno de los coros más reconocibles y aplaudidos de toda Cantabria. Desde su fundación en 1943 con el objetivo de fomentar el cancionero típico y tradicional, el Ronda Garcilaso ha ido demostrándose toda una institución y una parte clave del patrimonio inmaterial de la cultura cántabra. De hecho, por eso y por llevar el nombre de Torrelavega por todas partes del mundo, recibió en 2018 la Medalla de Oro de la ciudad.