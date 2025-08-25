El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Actuación reciente del Coro Ronda Garcilaso, el día de la misa y procesión de la Virgen Grande de Torrelavega. Luis Palomeque

Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso

La marcha de integrantes se produjo a comienzos del verano y tras distintas discrepancias sobre cuál debe ser la dirección de la agrupación, con 82 años de trayectoria musical

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:50

El Coro Ronda Garcilaso, una institución histórica de la música coral en Torrelavega y Cantabria, se ha visto envuelto en una polémica importante en las ... últimas semanas y que ha derivado finalmente en la salida de hasta ocho integrantes y su directora. Tras el fallecimiento de Julián Revuelta, el Malvís de Tanos, a principios de 2024, y la entrada de esta, Ana Isabel Salomón, en la agrupación se fueron creando poco a poco dos corrientes sobre cuál debía ser el rumbo musical: a un lado, quienes apoyaban a la entonces directora; al otro, los que no. Finalmente, y después de que el desencuentro se demostrara irreparable, Salomón ha decidido abandonar la dirección del coro. Con ella, han marchado también otros nueve integrantes, entre los cuales se hallan coristas que llevan toda una vida en el Ronda Garcilaso.

