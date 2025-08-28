Doce muralistas transformarán del 10 al 13 de septiembre nueve fachadas de Torrelavega La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística (PST), propone también la organización de dos fiestas en la calle Argumosa y el Barrio Covadonga

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 28 de agosto 2025, 14:55 Comenta Compartir

Doce muralistas especializados en el arte urbano transformarán del 10 al 13 de septiembre nueve fachadas del centro de Torrelavega, en el marco de un festival -'Regenerarte', rebautizado ahora a 'Alegra la vista'- que propondrá además dos grandes fiestas en la calle Argumosa (12) y la pista de la Barquera del Barrio Covadonga (13). La iniciativa, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística (PST) y adjudicada por 72.358 euros, plantea no solo el embellecimiento del centro urbano, sino también un reto importante para estos artistas internacionales y nacionales, que deberán plasmar su arte sobre el hormigón de la ciudad en el periodo de tres días. ¿Estilo? Libre, según explicaron este jueves desde la organización. Los muralistas han recibido una pequeña guía con información sobre la ciudad; a partir de ahí, podrán plasmar su arte sin ningún límite.

«La ciudad lo va a agradecer», ha declarado este jueves Daniel Revenga, de Actus Reus, acompañado en la presentación del festival por el concejal de Dinamización, Jesús Sánchez. «Estamos deseando que llegue», ha dicho este último, convencido del «potencial enorme» de algunas fachadas de la ciudad, que se podrá ver «con otros ojos».

Para que se hagan una idea, el arte urbano coloreará fachadas en diferentes puntos –desde el centro, La Inmobiliaria, etc.– y con obras que pueden llegar a los setenta metros cuadrados, según explicaron ayer desde la organización del festival, financiado íntegramente con fondos europeos del programa Next Generation.

A la transformación artística de las fachadas, a la que hay que sumar una exhibición, cabe añadir también una programación «extraordinaria» y llena de música, arte urbano y el universo del hip hop en general. Las exhibiciones de 'break dance', grafiti, así como las actuaciones de artistas de rap y reggae estarán muy presentes en las fiestas de la calle Argumosa, el día 12 a las 20.00 horas, y en el Barrio Covadonga, el 13, desde las 17.00. «Hemos pensado en el arte urbano no como arte en el exterior sino también en sus orígenes, sus vínculos con la comunidad», avanzaba Revenga, sobre esta «interesante propuesta» con nombres «contrastados» del panorama internacional, nacional y local.

El festival de arte urbano para embellecer las fachadas fue adjudicado hace unas semanas a la empresa Zebra; esta también se hizo con el contrato de gestión del Festival del Tomate, que se celebra este fin de semana en el parque Manuel Barquín.