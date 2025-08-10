Dos detenidos y un herido tras una pelea en un local de la zona de ocio de Torrelavega

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Torrelavega a dos hombres como presuntos autores de las lesiones que ha sufrido un tercero tras un ... altercado en un local de la zona de ocio, situado en la calle Alonso Astúlez, en el segundo día de sus fiestas patronales. El herido presentaba un corte y fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital de Sierrallana, mientras que los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

El incidente tuvo lugar sobre las cuatro de la madrugada, después de que se registrara otro similar con anterioridad en el mismo lugar y por parte de las mismas personas. La primera pelea se saldó con la identificación de varios de los involucrados, puesto que los integrantes de una de la partes se habían marchado ya, y el traslado de uno de los primeros a dependencias policiales para su identificación y propuesta de sanción. Y tras recibir el nuevo aviso en el 091, se movilizaron a la zona dotaciones de policías que separaron a las partes implicadas en el altercado.

Esta actuación se enmarca dentro del dispositivo de ocio reforzado, con personal uniformado y de paisano, de la Policía Nacional, que ha destacado que no se ha registrado ninguna otra incidencia reseñable en la segunda jornada festiva.

Primer día de fiesta

En el primer día de fiestas solo hubo una intervención, también en la zona de ocio, sobre las 4.00 horas, por un altercado que se saldó con un detenido por lesiones. Además, los agentes tuvieron que centrar sus recursos en la búsqueda de una persona desaparecida, que fue localizada esa misma madrugada. Esa jornada también hubo una denuncia por un hurto en un establecimiento.