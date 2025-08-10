El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de vigilancia en Torrelavega con motivo de las fiestas patronales. Luis Palomeque

Dos detenidos y un herido tras una pelea en un local de la zona de ocio de Torrelavega

Ha ocurrido en la segunda noche de las fiestas | En la primera jornada hubo un arrestado por lesiones

L. G.

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:13

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Torrelavega a dos hombres como presuntos autores de las lesiones que ha sufrido un tercero tras un ... altercado en un local de la zona de ocio, situado en la calle Alonso Astúlez, en el segundo día de sus fiestas patronales. El herido presentaba un corte y fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital de Sierrallana, mientras que los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

