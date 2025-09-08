El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos caminan junto al edificio, ya en fase de demolición, entre las calles Ave María y Serafín Escalante de Torrelavega. Juanjo Santamaría

El edificio que Hilario hizo famoso

Planes de vivienda ·

El inmueble entre las calles Ave María y Serafín Escalante, ya en demolición, deja atrás ochenta años de prósperos locales y nombres emblemáticos del comercio local

Javier Gangoiti
Nieves Bolado

Javier Gangoiti y Nieves Bolado

Torrelavega

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Cuando una piqueta inteligente comience a derribar el edificio de la calle Ave María esquina con Serafín Escalante, caerá entre los escombros el recuerdo de ... lo que fue un inmueble en lo arquitectónico poco singular, pero lleno de remembranzas del comercio con mayúsculas de Torrelavega en el siglo XX, un inmueble con orígenes industriales pero con nombres propios de difícil olvido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    Santander se abre al mar
  3. 3

    El plante anticipado
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  8. 8

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  9. 9

    Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía
  10. 10

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El edificio que Hilario hizo famoso

El edificio que Hilario hizo famoso