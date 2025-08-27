El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Palomeque

La Escuela de Circo de Torrelavega busca gestor por cien mil euros

L. M.

Torrelavega.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Torrelavega ha licitado por 102.000 euros la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico, ubicada en el Centro Cultural de La Lechera. El contrato tiene una duración de dos años, prorrogables de forma anual hasta un máximo de cuatro.

Con 339 alumnos matriculados, esta escuela representa un referente cultural, pedagógico y artístico en el municipio. La oferta formativa se dirige principalmente a público infantil y juvenil, y desde hace seis años forma parte de la red europea EYCO (European Youth Circus Organization).

El objetivo municipal es seguir consolidando esta propuesta educativa como herramienta de ocupación del tiempo libre y formación artística. Además, la escuela actúa como nexo entre centros educativos, cívicos y asociaciones del entorno, participando activamente en la vida cultural de la ciudad.

