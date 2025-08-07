El folclore inmortaliza el legado de Lorenzo Morante en las calles de Torrelavega

Como referente en la defensa de las costumbres y tradiciones de Cantabria, Lorenzo Morante es una de esas personas que costó muchísimo despedir hace ... dos años. Director del Coro Ronda Garcilaso durante nada menos que cuatro décadas, su legado en la canción montañesa, su sencillez y su calidad humana han dejado un vacío enorme no sólo entre quienes le conocían sino en la escena de la tradición y el folclore en general. La gran asistencia de familiares, amigos, aficionados al folclore y compañeros del coro al homenaje que le brindó el Ayuntamiento de Torrelavega este pasado miércoles revela esos méritos y el recuerdo que sigue ocupando para muchos. Por eso, desde esta semana, una placa conmemorativa recuerda su legado y su nombre en un lugar tan significativo como el Rincón de las Artes, frente al Teatro Municipal Concha Espina, donde dirigió muchísimas de las actuaciones del Ronda Garcilaso.

Su familia, sus amigos, compañeros de coro, vecinos y diferentes autoridades municipales acudieron al descubrimiento de esta placa, en un emotivo acto convocado esta semana. Este espacio incorpora desde entonces el nombre de Morante, «un hombre que dedicó toda su vida a mantener vivas nuestras tradiciones, a dignificar la canción montañesa y a llevar con orgullo el nombre de Torrelavega por todos los escenarios en los que actuó», como dedicó el alcalde, Javier López Estrada, durante el acto, que terminaría con la interpretación de dos temas del homenajeado por parte del Coro Ronda Garcilaso.

La fundación de la Escolanía Infantil de Sniace, la cantera de voces jóvenes y por supuesto su relevo a Pepín del Río en la dirección del coro en 1984 fueron algunos de los hitos que destacaron de él durante el acto. También las canciones, incorporadas al repertorio con su llegada. 'Pasiego', 'El día de San Cipriano', 'De la montaña salió', 'Los ojos de mi morena', 'Cantabria verde', el propio himno de la cofradía del queso de Cantabria…

Todas «forman ya parte del imaginario colectivo de nuestra tierra», enfatizó el regidor, antes de recordar la calidad, el estilo propio y los arreglos con los que Morante enriqueció los recitales del Ronda Garcilaso. «Fue un icono del folclore y de la canción montañesa y desde que ingresó en el coro en 1957 como subdirector hasta su retirada, tras casi cuatro décadas, como director, consagró su vida al servicio de la música tradicional».

Asimismo, tomó la palabra en nombre de la familia el hijo del homenajeado, llamado también Lorenzo Morante. Agradecido al Ayuntamiento de Torrelavega, al alcalde, a su concejala de Protocolo y a toda la Corporación Municipal «por su apoyo a esta iniciativa», quiso dar las gracias «a quienes habéis trabajado con cariño, fuerza y empeño para sacar este homenaje adelante, como él también lo hizo, con discreción con un fin que era el divulgar el folclore de Torrelavega y de Cantabria a través de la canción». Por último, Morante dedicó «un recuerdo a todos aquellos que hoy no están con nosotros y que también han hecho mucho por divulgar este folclore».