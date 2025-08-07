El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Familiares, amigos, compañeros del Ronda Garcilaso y autoridades descubren la placa en homenaje a Morante, en el Rincón de las Artes, frente al Concha Espina. DM

El folclore inmortaliza el legado de Lorenzo Morante en las calles de Torrelavega

El que fuera director del Coro Ronda Garcilaso durante cuatro décadas inspira la colocación de una placa en el Rincón de las Artes, frente al Concha Espina

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:13

Como referente en la defensa de las costumbres y tradiciones de Cantabria, Lorenzo Morante es una de esas personas que costó muchísimo despedir hace ... dos años. Director del Coro Ronda Garcilaso durante nada menos que cuatro décadas, su legado en la canción montañesa, su sencillez y su calidad humana han dejado un vacío enorme no sólo entre quienes le conocían sino en la escena de la tradición y el folclore en general. La gran asistencia de familiares, amigos, aficionados al folclore y compañeros del coro al homenaje que le brindó el Ayuntamiento de Torrelavega este pasado miércoles revela esos méritos y el recuerdo que sigue ocupando para muchos. Por eso, desde esta semana, una placa conmemorativa recuerda su legado y su nombre en un lugar tan significativo como el Rincón de las Artes, frente al Teatro Municipal Concha Espina, donde dirigió muchísimas de las actuaciones del Ronda Garcilaso.

