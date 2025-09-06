El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tanque destructor 'Exterminator' pasa por encima de un vehículo en la recta final del American Motor Show,en el parking de La Lechera (Torrelavega).

El tanque destructor 'Exterminator' pasa por encima de un vehículo en la recta final del American Motor Show,en el parking de La Lechera (Torrelavega). Javier Rosendo

Gasolina, motores al límite y derrapes de película

Adrenalina ·

Especialistas al volante asombran a las familias de Torrelavega desde este sábado con el American Motor Show, en el aparcamiento de La Lechera

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:06

Cuando el mismísimo Toretto, personaje de la saga Fast & Furious, llegó quemando rueda con su Dodge Charger negro y disparando balas de fogueo al cielo ... desde la ventanilla, el público ya se fue haciendo a la idea de la autentica americanada de espectáculo que estaba a punto de presenciar. Porque el aparcamiento de La Lechera, en Torrelavega, se convirtió este sábado en un auténtico plató de cine y escenas de riesgo al volante, con persecuciones policiales, deportivos, motos, quads, derrapes, ruido ensordecedor, humo y marcas de neumático sobre el asfalto. Y no les digo nada del tanque convertido en coche patrulla, un carro de combate sacado de una subasta de la Segunda Guerra Mundial, del coche fantástico ni del camión monstruo o 'monster truck' de 1.800 caballos, que fueron los platos fuertes de este 'American Motor Show' con organizadores de Portugal y que, a lo largo del año, van de ruta también por España.

