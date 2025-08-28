El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La campa sobre la que se construirán los terrenos del polígono industrial. Luis Palomeque

El Gobierno urbanizará en 2026 las fincas para crear el polígono de Las Excavadas

El Ejecutivo revisa alegaciones antes de fijar presupuesto y actuaciones definitivas para transformar los terrenos de Tanos-Cartes

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

El proyecto para dotar a Torrelavega de un gran polígono industrial en la zona de Las Excavadas encara un nuevo horizonte temporal. El Ejecutivo autonómico, ... a través de la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (Sican), ha confirmado que será en 2026 cuando se inicien los trabajos de urbanización de los terrenos, un paso previo imprescindible antes de levantar el complejo empresarial. Por el momento, el Gobierno mantiene en estudio las alegaciones presentadas durante la fase de información pública y será tras su resolución cuando se conozcan los detalles definitivos del plan, incluyendo el presupuesto actualizado.

