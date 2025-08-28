El Gobierno urbanizará en 2026 las fincas para crear el polígono de Las Excavadas

El proyecto para dotar a Torrelavega de un gran polígono industrial en la zona de Las Excavadas encara un nuevo horizonte temporal. El Ejecutivo autonómico, ... a través de la sociedad pública Suelo Industrial de Cantabria (Sican), ha confirmado que será en 2026 cuando se inicien los trabajos de urbanización de los terrenos, un paso previo imprescindible antes de levantar el complejo empresarial. Por el momento, el Gobierno mantiene en estudio las alegaciones presentadas durante la fase de información pública y será tras su resolución cuando se conozcan los detalles definitivos del plan, incluyendo el presupuesto actualizado.

La actuación se desarrolla sobre 26 hectáreas ubicadas entre Tanos y Cartes, con una superficie aproximada de 260.000 metros cuadrados. El objetivo es transformar un suelo de carácter agrícola en un espacio productivo que permita a Torrelavega disponer de nuevo suelo industrial. La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha calificado el proyecto como «una demanda histórica del Ayuntamiento y del empresariado local» y ha insistido en que su ubicación es estratégica por la cercanía a la autovía, el ferrocarril y el puerto.

El PSIR de Las Excavadas (Proyecto Singular de Interés Regional) fue aprobado inicialmente en julio de 2024, después de casi una década de trámites y condicionantes administrativos. Tras superar ese hito, el proyecto entró en exposición pública en otoño, dando pie a la presentación de alrededor de 180 alegaciones. Entre los colectivos más críticos se encuentran la Asamblea en Defensa de Las Excavadas, Ecologistas en Acción, ARCA o Verdes Equo, que cuestionan la idoneidad de urbanizar un suelo que consideran de alto valor agrológico y denuncian un modelo de desarrollo «insostenible». A su juicio, existen otras zonas alternativas en las que implantar un complejo de estas características.

En paralelo, también se han registrado objeciones de signo contrario. El exconcejal de Urbanismo José Otto Oyarbide defendió la necesidad de ampliar la superficie destinada a usos industriales hasta las 52 hectáreas que se contemplaban en el planeamiento inicial de 2016, alegando que los polígonos de Tanos-Viérnoles y el Parque Empresarial Besaya están saturados y que la extensión actual resultará insuficiente a medio plazo.

Por el momento, la Consejería de Ordenación del Territorio y Sican trabajan en responder a todas las alegaciones, paso indispensable antes de la aprobación provisional y posterior definitiva del proyecto. Es necesario diferenciar dos fases: la primera corresponde a la urbanización de los terrenos, prevista para finales de 2026 si los plazos administrativos se cumplen. Solo después de esa adecuación básica -que incluye viales, redes de servicios, zonas verdes y accesos- podrá iniciarse la segunda etapa, es decir, la construcción del polígono industrial y la comercialización de las parcelas a las empresas interesadas.

El presupuesto final de la operación está cifrado en torno a los 21 millones de euros, incluyendo expropiaciones y obras de urbanización. Eso sí, la cifra podría variar tras la revisión técnica y económica que acompaña al análisis de las alegaciones.

Con más de nueve años de retraso respecto al anuncio inicial de 2015, el de Las Excavadas se ha convertido en un proyecto simbólico para Torrelavega. Mientras sus defensores lo ven como una oportunidad clave para generar empleo y diversificar la economía comarcal, sus detractores siguen advirtiendo del impacto ambiental y agrícola que supondrá transformar definitivamente estas parcelas en un polígono industrial.