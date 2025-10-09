El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Residentes, familias y autoridades asisten al acto de homenaje a los mayores de la Fundación Asilo San José, ayer, en Torrelavega. Luis Palomeque

Homenaje a los pilares de nueve décadas en Torrelavega

La Fundación Asilo San José se rinde a los 153 residentes que superan los 90 años de edad, en un entrañable acto con familias y autoridades

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:15

Comenta

Los más jóvenes de los homenajeados este miércoles nacieron en 1935. Eugenio, Eloisa, Paulino, Erundina, Aurea, Serafina, Matilde, Gaspara, José Ángel, Justa, Amalia… Son solo ... algunos de los 153 nombres, tras ser pronunciados en el salón de actos de la Fundación Asilo San José de Torrelavega, merecieron un fortísimo aplauso por parte de la institución, familiares, residentes y autoridades. Un año más, el acto de homenaje a los usuarios mayores de noventa años volvió a dejar sonrisas, recuerdos y alguna lágrima de emoción entre los asistentes. Todo eso y un mensaje. «El agradecimiento por todo lo que nos habéis dado. Somos fruto del esfuerzo y el trabajo de todos los que nos habéis precedido», expresaría Mercedes Izárraga, la presidenta de una fundación que desde el domingo viene celebrando actos en honor a estos pilares de las últimas nueve décadas.

