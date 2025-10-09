Homenaje a los pilares de nueve décadas en Torrelavega

Los más jóvenes de los homenajeados este miércoles nacieron en 1935. Eugenio, Eloisa, Paulino, Erundina, Aurea, Serafina, Matilde, Gaspara, José Ángel, Justa, Amalia… Son solo ... algunos de los 153 nombres, tras ser pronunciados en el salón de actos de la Fundación Asilo San José de Torrelavega, merecieron un fortísimo aplauso por parte de la institución, familiares, residentes y autoridades. Un año más, el acto de homenaje a los usuarios mayores de noventa años volvió a dejar sonrisas, recuerdos y alguna lágrima de emoción entre los asistentes. Todo eso y un mensaje. «El agradecimiento por todo lo que nos habéis dado. Somos fruto del esfuerzo y el trabajo de todos los que nos habéis precedido», expresaría Mercedes Izárraga, la presidenta de una fundación que desde el domingo viene celebrando actos en honor a estos pilares de las últimas nueve décadas.

Nueve como mínimo. Hubo un homenaje a los que han superado los noventa en 2025, sí, pero algunos de los homenajeados ya cruzaron esa barrera hace tiempo. Berta, Guillermina, Eugenio, Milagros, Serafina, Piedad, Ceferina, Generosa, Isidro… Seguro que ya lo han notado: la inmensa mayoría son mujeres.

Habían pasado unos minutos del inicio oficial del acto, a las cinco de la tarde, pero a los noventa años no se llega entre prisas y este miércoles no había motivos para correr. Todo lo contrario. Los mayores se acomodaban y hacían hueco en el salón de actos tranquilamente, dejando pasar entre los asientos y con una sonrisa a compañeros de la residencia y, los que están un poco más delicados, cogiendo del brazo a una cuidadora. «Muy amable joven», dedicó con gracia una mujer a uno de sus 'vecinos' del Asilo.

Después de disfrutar de conciertos, chocolatada con churros y de eucaristía en estos últimos días, la programación por el Día Internacional de las Personas Mayores concluyó entre palabras sinceras de cariño y respeto a toda esta generación. «Sois un ejemplo», sintetizó la consejera de Inclusión Social del Gobierno regional, Begoña Gómez del Río, antes de enfatizar «el cariño, el alma, la profesionalidad y el afecto» que «se respira» en la Fundación Asilo San José.

También hizo especial hincapié en ese «cariño» el concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega. «Tenemos suerte de contar con una fundación como esta», resumió. Por último, la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta, se rindió a estos mayores que han levantado «al país y sus familias». Y dejó este compromiso: «El Gobierno va a hacer todo lo posible para que la Fundación pueda seguir ofreciendo estos servicios con esta calidad».