La inversión privada se incorpora este mes al desarrollo de parkings en altura en Torrelavega

Mientras el nuevo parking del Ferial apura sus últimos meses de obra para sumarse a la oferta pública de aparcamientos en altura en Torrelavega –siendo ... el de La Carmencita el primero y el más importante, desde abril–, la inversión privada afronta ahora otra actuación importante en la ciudad para incorporarse a este sector y atender la demanda de plazas de estacionamiento. Lo adelantaba El Diario Montañés en noviembre del año pasado y el proyecto ya cuenta con la licencia de obra desde esta semana: la empresa Tecniobras, a través de Skyline Urbanismo y Promoción, comenzará este mismo mes –como informan desde la compañía– el proyecto para acondicionar el edificio situado en el número 10 de la calle José Posada Herrera, ofertando en él 66 nuevas plazas privadas de estacionamiento en tres plantas de la edificación.

El proyecto viene a dar relevo a los servicios que durante décadas se ubicaron en este mismo inmueble (garaje, accesorios, neumáticos...), a través de las empresas Posada y Nereo. La promotora cántabra adquirió el edificio hace meses y, de hecho, empezó a poner dichas plazas a la venta con vistas a esta iniciativa, cuyas obras empezarán en los próximos días, como confirman desde la compañía. La inversión contempla también la creación de una decena de trasteros.

Impulso del Gobierno Otro parking en altura, el del Ferial, sigue en obras y ofrecerá 222 nuevas plazas el año que viene

Comienzo inminente El proyecto ya cuenta con licencia del Ayuntamiento, que celebra esta «mejora para la movilidad»

El sector privado se hace fuerte así en la oferta de aparcamientos y en los esfuerzos para facilitar la movilidad en la ciudad. «No solo mejorará la accesibilidad y la movilidad, sino que también genera nueva actividad económica y facilita la dinamización comercial de la zona. Es una actuación que responde a las necesidades reales de los vecinos y visitantes», declara la concejala de Urbanismo y Movilidad, Jezabel Tazón, tras comunicar la concesión de la licencia de obra en la última Comisión Informativa de su departamento.

El sector privado viene teniendo una importancia directa e indirecta capital en los aparcamientos existentes de Torrelavega. No solo por parkings como el del Bulevar Altamira, muy cerca del que se va a construir en José Posada Herrera. Otro de los más importantes, el de Pintor Varela (380 plazas), es fruto de un acuerdo entre los dueños del terreno y el Ayuntamiento. Aunque se ha logrado mantener el 'statu quo' de momento –incluso tras la salida a subasta del parking el año pasado, sin pujas finalmente–, en este suelo yace una iniciativa urbanística importantísima, malograda tras el estallido de la burbuja. Hasta 161 pisos, locales, trasteros y garajes se proyectaron aquí antes de la crisis.

Otro ejemplo claro y que sin embargo sí cambiará de objeto es la finca de Novalina, donde ha permanecido otro de los aparcamientos gratuitos más importantes del centro en los últimos años, con otro centenar de sitios de estacionamiento. Su nombre no es una casualidad y hace referencia a la sociedad creada por San Fernando (Novalina Inversiones) para construir aquí 26 nuevas viviendas –además de 28 plazas de aparcamiento privadas, la construcción de un patio interior y la regeneración de la zona en general–. Estas se empezarán a levantar en las próximas semanas, poniendo fin efectivo al acuerdo de cesión de la parcela que durante años mantuvieron la empresa y el Consistorio.

Los vecinos del barrio de El Zapatón asistirán a una transformación similar en los próximos meses, en el aparcamiento de la Avenida de la Constitución –con medio centenar de plazas–. Este también tiene los días contados y pasará a acoger 15 nuevas viviendas de alquiler asequible (VPO) en el marco de una iniciativa del Gobierno de Cantabria. Dicho proyecto, de hecho, ya ha salido a licitación –en un lote que contempla otros doce pisos sociales en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo–.

Y falta el del Ferial

En los últimos meses, la oferta de aparcamientos de Torrelavega está experimentando muchos cambios. Unos se van y otros vienen. El hito más importante en este sentido ha sido, sin duda, la transformación de la finca de La Carmencita. Sus 544 plazas, cerca de doscientas más que las que disponía la parcela anteriormente, han sido un balón de oxígeno clave para La Inmobiliaria y los conductores en general. La idea es que, al otro lado del casco urbano, junto al Ferial, el nuevo edificio en altura impulsado por la Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria haga lo propio con otras 222 plazas a principios del siguiente.