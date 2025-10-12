El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Edificio donde se construirá el nuevo aparcamiento en altura, en la calle José Posada Herrera de Torrelavega. Luis Palomeque

La inversión privada se incorpora este mes al desarrollo de parkings en altura en Torrelavega

El edificio de las antiguas empresas Posada y Nereo en la calle José Posada Herrera será remodelado y contará con 66 nuevas plazas para vehículos

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:39

Mientras el nuevo parking del Ferial apura sus últimos meses de obra para sumarse a la oferta pública de aparcamientos en altura en Torrelavega –siendo ... el de La Carmencita el primero y el más importante, desde abril–, la inversión privada afronta ahora otra actuación importante en la ciudad para incorporarse a este sector y atender la demanda de plazas de estacionamiento. Lo adelantaba El Diario Montañés en noviembre del año pasado y el proyecto ya cuenta con la licencia de obra desde esta semana: la empresa Tecniobras, a través de Skyline Urbanismo y Promoción, comenzará este mismo mes –como informan desde la compañía– el proyecto para acondicionar el edificio situado en el número 10 de la calle José Posada Herrera, ofertando en él 66 nuevas plazas privadas de estacionamiento en tres plantas de la edificación.

