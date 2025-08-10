Leonor de la Vega regresa a Torrelavega

Patricia Loro, colaboradora de la Oficina de Turismo, y la actriz María Castillo —en el papel de Leonor de la Vega— dieron vida este sábado ... a una de las figuras más influyentes de la historia de Torrelavega mediante un tour histórico. Leonor de la Vega, recordada por su relevancia cultural, se ha convertido en un símbolo cuya recreación contribuye a enriquecer la oferta turística de la ciudad. El recorrido, uno de los primeros actos de las fiestas patronales, partió de la plaza Pequeñeces con la participación de 25 personas y finalizó en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde reposan sus restos.

La ruta comenzó con Patricia Loro guiando a los presentes hasta la calle Ave María, frente a la Iglesia de la Virgen Grande, donde ofreció una introducción sobre la vida de Leonor y su relevancia histórica. Se puso de relieve la importancia de sus hijos, subrayando que el peso cultural que alcanzó Santillana se debe en gran medida a ella.

La ruta histórica sobre Leonor de la Vega abrió las fiestas con un recorrido teatralizado por las calles más emblemáticas

En la calle Serafín Escalante, Leonor, interpretada por María Castillo, hizo su primera aparición de forma inesperada desde el homenaje de la Torre de la Vega –conocida popularmente como la muela– para saludar a los presentes, ofreciendo un monólogo vibrante y lleno de carácter. Su actitud animada y carismática cautivó a los participantes, que la acompañaron hasta la calle Consolación, donde las sombrillas de colores aportaban un ambiente festivo al recorrido. La caminata prosiguió hasta la plaza de Ángel Menéndez, punto que marcó el inicio del núcleo comercial de Torrelavega. Entre escaparates que combinaban tradición y modernidad, el grupo se detuvo para recordar cómo esta zona fue, durante generaciones, el corazón económico de la ciudad. Comercios familiares, bancos y pastelerías tradicionales daban testimonio de una actividad que ha modelado el carácter de la localidad.

Allí, los participantes visitaron la Confitería Blanco, en la calle Consolación, célebre por sus dulces artesanales. Las organizadoras repartieron estas delicias a los asistentes en el Rincón de las Artes, frente al Teatro Municipal Concha Espina. Además, Loro y Castillo brindaron a algunos voluntarios la oportunidad de recitar poemas relacionados con la ciudad.

Se repasó la historia del Banco de Torrelavega, una institución clave para el desarrollo económico de la comarca, que con el tiempo fue absorbida por el Banco Santander. Este repaso histórico no solo sirvió para rescatar recuerdos de un pasado cercano, sino también para comprender la evolución urbana y social de la ciudad, donde cada comercio y cada esquina guardan su propia historia.

A las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Leonor relató pasajes de su vida, habló de sus matrimonios y explicó la historia de la bandera de Torrelavega, subrayando que su origen se remonta a su propia familia. Finalmente, el recorrido culminó en el interior del templo, donde la actriz interpretó al violín el Ave María como emotivo tributo a la dama, poniendo así el broche de oro a la jornada.

Este año marcó el tercer aniversario de la incorporación de la ruta histórica al programa de fiestas, consolidándose como una de las actividades más esperadas. Más allá de su valor cultural, representa un homenaje a la memoria colectiva de Torrelavega, reforzando el vínculo entre su patrimonio y su identidad. En palabras de algunos asistentes, la interpretación de María Castillo, cargada de carisma, hizo que la narración histórica resultara aún más «divertida» y «cercana», especialmente para los más pequeños, que disfrutaron de una lección de historia convertida en un viaje por las calles de la ciudad.