María Castillo interpretando a Leonor de la Vega.

María Castillo interpretando a Leonor de la Vega. Luis Palomeque

Leonor de la Vega regresa a Torrelavega

Un tour que revela nueva perspectiva histórica

Diego Kattán González

Diego Kattán González

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:42

Patricia Loro, colaboradora de la Oficina de Turismo, y la actriz María Castillo —en el papel de Leonor de la Vega— dieron vida este sábado ... a una de las figuras más influyentes de la historia de Torrelavega mediante un tour histórico. Leonor de la Vega, recordada por su relevancia cultural, se ha convertido en un símbolo cuya recreación contribuye a enriquecer la oferta turística de la ciudad. El recorrido, uno de los primeros actos de las fiestas patronales, partió de la plaza Pequeñeces con la participación de 25 personas y finalizó en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde reposan sus restos.

