Localizan en Polanco a la mujer desaparecida el domingo en Torrelavega María Eva O. R, de 67 años, fue hallada desorientada pero en buen estado, tras un amplio despligue de medios policiales y servicios de emergencia

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 16 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

La búsqueda de María Eva O. R., vecina de 67 años de Torrelavega desaparecida el domingo, concluyó en la noche del lunes con un desenlace positivo. Fue localizada en Polanco, junto a una zona boscosa próxima a la autovía, tras casi dos días de rastreo. Se encontraba desorientada y cansada, pero con vida, lo que supuso un enorme alivio para su familia.

La mujer había salido de su domicilio a las once de la mañana del domingo, vestida con bata y zapatillas. Desde entonces no volvió a dar señales y la preocupación aumentó porque necesita medicación. Su hija denunció la desaparición en la comisaría de la Policía Nacional, lo que permitió activar un dispositivo inmediato.

Amplio despliegue de búsqueda

En un primer momento la investigación corrió a cargo de la Policía Nacional, con patrullas revisando distintos puntos de Torrelavega y Santander. Sin embargo, a lo largo del lunes el Gobierno de Cantabria asumió la coordinación a través del protocolo de emergencia ordinaria de nivel 1, con un mando operativo y técnicos autonómicos al frente.

El despliegue incluyó agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, además de recursos del 112 con drones, perros de rastreo, efectivos a pie y voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil. El puesto de mando se instaló en la avenida de Solvay y desde allí se organizaron las batidas.

Finalmente, sobre las 23.30 horas del lunes, la mujer fue hallada por Protección Civil en un área de maleza en Polanco. Tras recibir atención en el lugar, fue trasladada al Hospital Sierrallana, donde ayer permanecía ingresada en observación.

El caso ha puesto de relieve la eficacia de la coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, que permitió cerrar con un final esperanzador una desaparición que había generado gran inquietud en Torrelavega.