El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Luz verde a la construcción de las primeras viviendas en El Valle

El grupo Casado plantea levantar 58 casas en la zona, la promoción más importante desde la crisis inmobiliaria de hace casi dos décadas en Torrelavega

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es la promoción de vivienda más grande que se construye en Torrelavega desde la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Se ubicará en ... El Valle, entre los colegios Sagrados Corazones y La Paz, y estará formado por 58 nuevas viviendas, con garajes y trasteros, construidos por el grupo Casado, a través de la empresa La Vega de Riofrío. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento aprobó ayer por la mañana el proyecto de ejecución de esta urbanización, autorizando así el inicio de las obras en esta zona al límite entre Sierrapando y Tanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Luz verde a la construcción de las primeras viviendas en El Valle