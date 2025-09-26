La marcha popular 'Subida al Monte Dobra' regresa el domingo con un fin solidario La prueba, que partirá del pabellón Vicente Trueba, destinará de forma íntegra su recaudación a la asociación de niños con cáncer Amara Cantabria

L. M. Torrelavega. Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Este próximo domingo, Torrelavega volverá a volcarse con una cita ya clásica en su calendario deportivo y solidario: la marcha popular 'Subida al Monte Dobra'. Será la decimocuarta edición de una prueba que cada año reúne a centenares de personas y que en esta ocasión destinará toda la recaudación a la asociación Amara Cantabria, formada por padres de niños con cáncer.

La salida está fijada a las diez de la mañana desde el pabellón Vicente Trueba. Desde allí, los participantes recorrerán siete kilómetros con un desnivel de 600 metros hasta alcanzar la campa del Dobra. No se trata de una carrera al uso, sino de una marcha pensada para toda la familia y sin carácter competitivo. En la llegada se celebrará además un sorteo de regalos cedidos por colaboradores y patrocinadores locales.

El precio de la inscripción es de 6 euros. A cambio, cada participante recibirá dorsal, mochila, camiseta y una bolsa de avituallamiento, hasta fin de existencias. La recogida de dorsales podrá hacerse el sábado, de 10.00 a 14.00 horas, en el Vicente Trueba, y el mismo domingo desde las 08.30 horas. También es posible apuntarse en la sede del club los días previos, en la web de la Sociedad Deportiva Torrelavega o a través de los códigos QR de los carteles informativos. Quienes no puedan acudir cuentan con la opción de la Fila 0.

«Cada aportación suma y servirá para apoyar la gran labor que realiza Amara», subrayan los organizadores. La previsión es que, como en años anteriores, la marcha vuelva a reunir a un gran número de participantes.