Mieles de España, Grecia y hasta Pakistán se dan cita este sábado en Torrelavega

Mieles de casi todo el mundo se darán cita este fin de semana en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, en el marco de la XV edición de la Feria Nacional Apícola. La feria contará con más de medio centenar de expositores y productos llegados no solo de todas partes de España, sino desde Portugal, Polonia, Francia, Grecia, Croacia y Pakistán. A la amplia variedad de mieles, hidromieles y derivados, se sumarán a la cita diferentes productores apícolas, equipamiento técnico, innovaciones para el manejo de colmenas y una oferta variada de polen. Desde este sábado por la mañana -a las 10.30 horas se la inauguración oficial- hasta el domingo, los expositores, las catas, los concursos y las ponencias sobre el sector apícola se sucederán y endulzarán esta jornada, «una de las más importantes en el norte de España» como ha presentado esta semana la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos.

«Esta feria no solo es un punto de encuentro para profesionales, sino también una magnífica oportunidad para concienciar a la ciudadanía sobre el papel fundamental que desempeñan las abejas en nuestra vida diaria», apuntaba la consejera, acompañada en el acto de presentación por el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; el presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores, Siro Castrodeza; y María del Mar Merino, que continúa formando parte del equipo organizativo.

Ya son quince años de Feria Apícola, una de esas jornadas que, en una ciudad con un pasado ganadero y marcado por el sector primario como Torrelavega, tiene un significado especial. De ahí las palabras de López Estrada, que reafirma el papel de Torrelavega «como epicentro del sector primario en Cantabria». Más aún, explicó, celebrándose en el Mercado de Ganados, «un símbolo de nuestra identidad agroganadera». Por su parte, desde la asociación también llaman a la asistencia de todos los cántabros y turistas para «compartir experiencias y conocer la riqueza natural y cultura de Cantabria» en un encuentro que permitirá conocer la situación actual de la apicultura y los cambios que está viviendo el sector.