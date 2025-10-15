El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aquilino Ceballos

Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad

Autor de una obra profunda y luminosa, el torrelaveguense deja tras de sí una extensa producción poética y teatral, y una vida consagrada a la belleza, la palabra y su amor por Cantabria

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:36

El poeta, dramaturgo y dibujante Aquilino Ceballos Abascal (Torrelavega, 1940) ha fallecido este miércoles dejando tras de sí una de las trayectorias más singulares y ... sinceras de la cultura cántabra. Hombre de palabra honda, espiritualidad limpia y mirada luminosa, su obra irradia la misma verdad que él transmitía en cada conversación, con esa mezcla de humor, lucidez y ternura que lo convertían en un interlocutor inolvidable.

