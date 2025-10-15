Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad

El poeta, dramaturgo y dibujante Aquilino Ceballos Abascal (Torrelavega, 1940) ha fallecido este miércoles dejando tras de sí una de las trayectorias más singulares y ... sinceras de la cultura cántabra. Hombre de palabra honda, espiritualidad limpia y mirada luminosa, su obra irradia la misma verdad que él transmitía en cada conversación, con esa mezcla de humor, lucidez y ternura que lo convertían en un interlocutor inolvidable.

Gran conversador, observador atento de la actualidad y con una vasta cultura, reconocía que la publicación de su poesía completa, editada por Septentrión en el año 2020, fue para él como «volver a vivir la vida». «Para mí la poesía ha sido una salida, una válvula de escape y la mejor forma que conozco para buscar la belleza de las palabras», contaba entonces.

Desde su primer libro, 'Poemas desde Cantabria', su voz fue creciendo con títulos como 'Losa de musgo verde', 'Al raso de la noche', 'Por las rutas perdidas', 'El tiempo último'. 'El tiempo de espera' o 'Solo el verso', en los que conviven el paisaje y el alma, la emoción y la duda, la tierra y la trascendencia. «Cantabria es un decorado que me rodea constantemente. Me inspira y me emociona», reconoció en una de las muchas entrevistasque concedió a El Diario Montañés. En sus versos asoman también sus preguntas más íntimas, las que solo la poesía podía intentar responder.

Pero Ceballos no fue solo poeta. También dramaturgo prolífico, autor de un buen número de piezas teatrales, dos de ellas galardonadas con el Premio Ricardo López Aranda. Obras como 'Libertad… Libertad… Libertad…', 'La monja durmiente', 'Boceto y muerte de una ceremonia', 'Senda (Poemario a los gitanos)' o 'El mundo de Manuel Llano' fueron representadas en escenarios como el Paraninfo de la UIMP, el Palacio de Festivales o el Teatro Concha Espina. «El teatro me deslumbró —confesaba—, porque aunque no sean textos tan bellos como la poesía, la escena los arropa con luces, decorados, gestos… y todo eso crea una magia que me llena más.»

También compuso letras y canciones, entre ellas 'Mi tierra', grabada por el grupo folk Atlántica, la Coral de Cóbreces y el propio Nando Agüeros, fruto de una inspiración 'hecha de corazón'»'.

Su ciudad. Torrelavega, siempre reconoció su valía. Entre sus últimos homenajes está el que se le brindó en 2022 en el Día Mundial del Teatro, representando su obra 'Boceto y muerte de una ceremonia' y recordando su aportación como «una de las personas más enriquecedoras del ámbito cultural torrelaveguense». En 2023, la Sociedad Cántabra de Escritores le nombró escritor vitalicio y el Ayuntamiento colocó una placa con su nombre en su casa natal de la Avenida de Bilbao.

Aquilino Ceballos deja una huella de autenticidad, una vida guiada por la belleza y la palabra. «El que quiera crear no puede estar de cafetería en cafetería, de pub en pub y de discoteca en discoteca», decía con su habitual claridad. Él eligió el silencio, la contemplación y la verdad. Y de ese silencio nació una obra que sigue alumbrando.