El mural de la peña bolística de Torrelavega va cogiendo forma

Torrelavega ya asiste al renacer de una de sus imágenes más emblemáticas. El mural de la Peña Bolística, ubicado en la bolera Carmelo Sierra de ... la Plaza Baldomero Iglesias, vuelve a cobrar vida de la mano de los artistas torrelaveguenses Iván Calvo Rodríguez (IKR) y Daniel Revenga (AINIK), integrantes del colectivo Actus Reus. Once años después de su ejecución original, los mismos creadores han comenzado a repintar esta obra que rinde homenaje a los grandes nombres de la historia bolística local, con el objetivo de mantener viva su esencia y actualizar su mensaje.

Los trabajos avanzan a buen ritmo. Buena parte del mural ya está perfilado: varias de las figuras que protagonizan la composición han vuelto a emerger del muro gracias a la técnica de estos dos artistas, basada en el uso del spray. Primero marcan el boceto sobre la pared y, a partir de fotografías documentales, van dando forma a los rostros en blanco y negro, utilizando luces y sombras para captar la expresividad de cada personaje. «Nos hemos encontrado con mucho apoyo por parte de la gente. Muchos tenían miedo de que no se repintase o de que se derribase el muro, pero ahora, al ver el resultado, nos felicitan», comentan. Buena parte del mural ya está terminado. Luis Palomeque

La restauración mantiene los ocho rostros originales —Pepe Ingelmo, Fidel Linares, Ramiro González, Rafael Fuentevilla, Florentino Díaz, Fernando Cuétara, Benito Fernández y Rafael Marcos— y suma dos nuevas figuras: la de Lolo Lavid y la de Miriam Velarde, la única mujer que ha sido incorporada al mural como guiño a la peña femenina, creada tras la primera intervención. Una apuesta del Ayuntamiento para actualizar el homenaje sin perder la identidad que convirtió esta obra en un símbolo de la ciudad.

El mural, que fue inaugurado en 2014, forma parte ya del paisaje cotidiano de Torrelavega y es especialmente visible durante eventos multitudinarios como las Fiestas de la Virgen Grande. Desde su primera creación, la obra fue concebida como un homenaje visual a la historia bolística del municipio y a la Peña Bolística Torrelavega, que este año celebra su 90 aniversario. De ahí que el Consistorio considerara «necesaria» su restauración, no solo por el deterioro de la pared que la sustenta, sino también por su valor como patrimonio artístico y sentimental.

Actus Reus, con más de una década de trayectoria en el arte urbano local, ha impulsado numerosos proyectos en la ciudad bajo el paraguas de la iniciativa 'Alegra la Vista', transformando muros y espacios públicos en soportes artísticos. En esta ocasión, regresan a uno de sus trabajos más representativos para garantizar su conservación durante al menos veinte años.

Los artistas calculan que aún les queda aproximadamente una semana de trabajo. Durante estos días, los viandantes pueden observar in situ el proceso artístico: capas de spray, líneas que se cruzan, detalles que van cobrando forma, y rostros que, uno a uno, regresan al muro como testigos de una tradición que sigue muy viva en Torrelavega.