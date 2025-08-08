El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Iván Calvo (IKR) pintando uno de los rostros del mural. Luis Palomeque

El mural de la peña bolística de Torrelavega va cogiendo forma

El colectivo Actus Reus repinta el muro de la bolera Carmelo Sierra con los mismos rostros históricos y dos nuevas incorporaciones, en una intervención que recupera la memoria visual del deporte en el 90 aniversario de la peña

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:12

Torrelavega ya asiste al renacer de una de sus imágenes más emblemáticas. El mural de la Peña Bolística, ubicado en la bolera Carmelo Sierra de ... la Plaza Baldomero Iglesias, vuelve a cobrar vida de la mano de los artistas torrelaveguenses Iván Calvo Rodríguez (IKR) y Daniel Revenga (AINIK), integrantes del colectivo Actus Reus. Once años después de su ejecución original, los mismos creadores han comenzado a repintar esta obra que rinde homenaje a los grandes nombres de la historia bolística local, con el objetivo de mantener viva su esencia y actualizar su mensaje.

