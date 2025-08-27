El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Certamen Morfológico Ciudad de Torrelavega, en el Ferial de Ganados, en una edición anterior. Juanjo Santamaría

Noventa caballos de pura raza llegan este jueves al Ferial de Torrelavega

La capital del Besaya acoge hasta el domingo una nueva edición del Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega, con la participación de medio centenar de ganaderías

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:37

Torrelavega acoge desde este jueves hasta el domingo el XXV Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega, un evento de referencia en el sector y que contará ... con hasta 90 caballos de pura raza y 52 ganaderías de toda España en el Ferial de Ganados. Organizado por la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) en colaboración con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, el certamen estará abierto hasta el domingo y de forma totalmente gratuita para el público, acogiendo durante estos cuatro días diferentes pruebas y, de forma paralela, una feria agroalimentaria. El certamen comenzará hoy con la recepción de animales; el viernes se desarrollará el Concurso Morfológico; el sábado continuará el concurso y habrá mercado de productos alimentarios; el domingo, finalmente, será la entrada de premios.

