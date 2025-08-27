Noventa caballos de pura raza llegan este jueves al Ferial de Torrelavega La capital del Besaya acoge hasta el domingo una nueva edición del Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega, con la participación de medio centenar de ganaderías

El Certamen Morfológico Ciudad de Torrelavega, en el Ferial de Ganados, en una edición anterior.

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:37 | Actualizado 16:04h.

Torrelavega acoge desde este jueves hasta el domingo el XXV Concurso Morfológico Ciudad de Torrelavega, un evento de referencia en el sector y que contará ... con hasta 90 caballos de pura raza y 52 ganaderías de toda España en el Ferial de Ganados. Organizado por la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) en colaboración con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, el certamen estará abierto hasta el domingo y de forma totalmente gratuita para el público, acogiendo durante estos cuatro días diferentes pruebas y, de forma paralela, una feria agroalimentaria. El certamen comenzará hoy con la recepción de animales; el viernes se desarrollará el Concurso Morfológico; el sábado continuará el concurso y habrá mercado de productos alimentarios; el domingo, finalmente, será la entrada de premios.

«Creemos que hay que promocionar al caballo español porque es un animal con mucho potencial; es un caballo tremendamente bello y además es un caballo noble, ágil y muy útil para muchas disciplinas ecuestres, principalmente la doma, el trabajo en el campo... Tiene mucho potencial», ha detallado este miércoles el secretario de Precan, Luis Amable, acompañado en la presentación del evento por la concejala de Turismo, Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, y también el director general de Ganadería de Cantabria, Alfredo Álvarez.

