Nueva inversión para reparar la maquinaria de Limpieza Viaria de Torrelavega El contrato, valorado en 210.540 euros anuales y prorrogable hasta 2029, afecta también a la flota de áreas como Movilidad y Medio Ambiente

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Es un contrato importante que sirve para dar cobertura a las tareas de reparación y mantenimiento que necesitan las máquinas de servicios como el de Limpieza Viaria. Y no podría estar de más actualidad, dada la situación «límite» y la falta de medios a la que hacen referencia los propios trabajadores en los últimos días. El Ayuntamiento de Torrelavega contempla destinar hasta 696.000 euros al mantenimiento y reparación general de máquinas barredoras, baldeadoras, fregadoras y decapadoras de la ciudad -así como a vehículos del servicio de Movilidad, Energía y Medio Ambiente- en el marco de este contrato de aquí a los próximos tres años.

Sale a licitación por 210.540 euros anuales con opción a tres prórrogas, al estilo del contrato predecesor que firmó la coalición (PRC-PSOE) en 2021. Este apura sus últimos meses en vigor -finaliza el 5 noviembre-, lo que significa que el Consistorio tendrá poco más de un mes para estudiar, adjudicar y firmar a tiempo este relevo.

Dividido en dos lotes, el contrato viene a asegurar el correcto mantenimiento de maquinaria, vehículos y hasta camiones del Ayuntamiento. Las barredoras, sin ir más lejos, son uno de esos equipamientos caros -una de las últimas costó 248.050 euros- y con un uso intensísimo durante los años, necesitando revisiones o relevos de tanto en cuanto a lo largo de su vida útil. El pliego técnico del contrato viene a apuntalar esta idea, marcando como objetivo fundamental del contrato el de «garantizar su correcto funcionamiento y el normal desarrollo de las actividades y tareas asignadas a los vehículos y maquinaria municipales».

Reparaciones de más o menos calado, con parches, piezas, cambio de neumáticos... De todo está contemplado en este convenio, licitado en un contexto marcado por las dificultades del servicio de Limpieza Viaria, a nivel de plantilla y también maquinaria.

Más que nunca en las últimas horas, el Ayuntamiento de Torrelavega viene escuchando las demandas del sindicato mayoritario (UGT) y los empleados del servicio en general; hoy, de hecho, las partes siguen negociando. Según apuntaron el martes desde la Concejalía, el reto ahora es el de reforzar la plantilla de acuerdo a los parámetros legales de Recursos Humanos. Todo, mientras, además, se intentan desencallar las bolsas de empleo.