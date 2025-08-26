El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios del servicio trabajan con dos barredoras, en la plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega. Luis Palomeque

La plantilla de Limpieza Viaria de Torrelavega, «bajo mínimos» y con veinte personas menos que el año pasado

El servicio, integrado por casi cuarenta empleados que adolecen también de máquinas, urge refuerzos y la creación de una bolsa de trabajo al Consistorio

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

La plantilla del servicio municipal de Limpieza Viaria se encuentra en estos momentos «bajo mínimos históricos». Es el diagnóstico que trasladan algunos trabajadores de la ... plantilla, compuesta a día de hoy por casi cuarenta personas, cerca de veinte menos de las que había el año pasado. Esta situación ha derivado en turnos y semanas de trabajo que, aunque se sacan adelante, suponen «un sobreesfuerzo insostenible» que no puede mantenerse en el tiempo. Así llevan meses y, de hecho, así han estado también durante las fiestas de La Patrona, con días de apenas una docena de trabajadores encargados de la limpieza de toda la ciudad desde las seis de la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  5. 5

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  6. 6

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  7. 7

    Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
  8. 8 Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria
  9. 9

    Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones
  10. 10

    Cantabria, única autonomía que rechaza formar a los nuevos MIR de Urgencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La plantilla de Limpieza Viaria de Torrelavega, «bajo mínimos» y con veinte personas menos que el año pasado

La plantilla de Limpieza Viaria de Torrelavega, «bajo mínimos» y con veinte personas menos que el año pasado