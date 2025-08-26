La plantilla de Limpieza Viaria de Torrelavega, «bajo mínimos» y con veinte personas menos que el año pasado

La plantilla del servicio municipal de Limpieza Viaria se encuentra en estos momentos «bajo mínimos históricos». Es el diagnóstico que trasladan algunos trabajadores de la ... plantilla, compuesta a día de hoy por casi cuarenta personas, cerca de veinte menos de las que había el año pasado. Esta situación ha derivado en turnos y semanas de trabajo que, aunque se sacan adelante, suponen «un sobreesfuerzo insostenible» que no puede mantenerse en el tiempo. Así llevan meses y, de hecho, así han estado también durante las fiestas de La Patrona, con días de apenas una docena de trabajadores encargados de la limpieza de toda la ciudad desde las seis de la mañana.

El exceso de horas -hasta diez- algunos días, la recogida de hasta 58 toneladas de basura en un par de noches o los 25 días seguidos que vienen trabajando algunos empleados a fecha de hoy son solo algunos de los síntomas que deja esta deriva en palabras de la plantilla, que urge refuerzos de personal y la creación de una bolsa de trabajo al Ayuntamiento de Torrelavega. Precisamente, este martes, el Consistorio acogerá una reunión para intentar atajar esta situación y la del servicio de Bomberos -también crítica-.

Personas que llevan más de tres décadas en el servicio municipal de Limpieza Viaria reconocen no haber visto el departamento con peores números de personal y carga de trabajo jamás. También hay problemas con la maquinaria, sobre todo con la decapadora. El Ayuntamiento tenía una -invirtió 350.000 euros en ella-, pero apareció calcinada hace casi un año en el Ferial de Ganados; pese a todo, el servicio ha logrado «recuperarla» al menos para baldear las aceras y la calzada durante el trabajo.

Mientras, el equipo de gobierno (PRC-PSOE) asegura estar trabajando para reforzar el servicio y aliviar esta situación lo antes posible. De hecho, preguntado por este problema, lo primero que reconoce el concejal de Limpieza Viaria, Pedro Pérez Noriega, es el sobreesfuerzo y la «gran profesionalidad» que está demostrando la plantilla. «Trabajan todas las horas del mundo», valora, antes de admitir la falta de personal y de equipos que afectan al departamento municipal. «Intentamos compensarlo, pero los procesos son largos», añade.

Dada la falta de medios y más concretamente de una decapadora en condiciones, una de las soluciones que está estudiando ahora el área de Limpieza Viaria es la de realizar el trabajo de baldeo a través del servicio de Recogida de Residuos, mediante una máquina de lavado de contenedores capaz de hacer también un «lavado general». Así, se podría «desahogar» la carga de trabajo en Limpieza Viaria.

La situación límite del servicio se agudiza unos meses después de que la plantilla, a través de los sindicatos y el Ayuntamiento de Torrelavega, alcanzara un acuerdo importante enmarcado en el traslado necesario del servicio al Mercado de Ganados, debido a las obras del nuevo aparcamiento junto al Ferial -y que han requerido la demolición de la sede-.

Los trabajadores aceptaron aquel traslado, pero a cambio de condiciones: desde el mantenimiento de la plantilla hasta la ejecución de inversiones para maquinaria. Hoy, desde el servicio apuntan al incumplimiento del conjunto de estos compromisos. Este será uno de los asuntos que abordarán las partes hoy en el Ayuntamiento. Sobre esto, Pérez Noriega dijo ayer lo siguiente: «Ese acuerdo va a misa».