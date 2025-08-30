El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El concejal Borja Sainz visita los vestuarios actuales. DM

Nuevos vestuarios y pista de atletismo para el Óscar Freire de Torrelavega

El Ayuntamiento invertirá 320.000 euros en reformar las zonas de cambio del complejo deportivo y solicita apoyo económico al Ejecutivo cántabro para abordar la mejora del tartán

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

El complejo deportivo Óscar Freire encara una de las reformas más esperadas de los últimos años. El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de las concejalías ... de Deportes y Obras, ha decidido dar el paso y este próximo otoño arrancará la obra que permitirá renovar por completo sus vestuarios. Se trata de una instalación que acumula mucho uso y que llevaba tiempo pidiendo un lavado de cara. El proyecto no solo servirá para modernizar el espacio, también lo adaptará a los requisitos de accesibilidad actuales y a las demandas de quienes entrenan allí cada día.

Espacios grises

