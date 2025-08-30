Nuevos vestuarios y pista de atletismo para el Óscar Freire de Torrelavega

El complejo deportivo Óscar Freire encara una de las reformas más esperadas de los últimos años. El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de las concejalías ... de Deportes y Obras, ha decidido dar el paso y este próximo otoño arrancará la obra que permitirá renovar por completo sus vestuarios. Se trata de una instalación que acumula mucho uso y que llevaba tiempo pidiendo un lavado de cara. El proyecto no solo servirá para modernizar el espacio, también lo adaptará a los requisitos de accesibilidad actuales y a las demandas de quienes entrenan allí cada día.

El concejal de Obras en funciones, Borja Sainz Ahumada, asegura que «la intervención supondrá un salto importante para el día a día de los usuarios». Habla de vestuarios más cómodos, prácticos y pensados para todos, incluidas las personas con movilidad reducida, y recuerda que el Óscar Freire no es un complejo cualquiera: concentra buena parte de la actividad deportiva de Torrelavega y también de la comarca, lo que convierte la inversión en una necesidad compartida y difícil de seguir aplazando.

Pero los vestuarios no serán la única novedad. El Ayuntamiento prepara además la reparación de la pista de atletismo, cuyo tartán presenta un desgaste que limita entrenamientos y competiciones. En este caso, el Consistorio pedirá apoyo económico al Gobierno de Cantabria para acometer la actuación de manera conjunta. La idea es no retrasar más una obra que los clubes y atletas llevan tiempo reclamando, conscientes de que la pista ha sido en los últimos años uno de los puntos fuertes del deporte regional.

«La pista del Óscar Freire no solo la utilizan corredores locales, también acuden deportistas de toda Cantabria», subraya Sainz. Para el edil, su puesta a punto repercutirá directamente en el atletismo de base y en la práctica federada, que necesita instalaciones en buen estado para seguir creciendo y organizar competiciones de cierto nivel.

El presupuesto previsto para la reforma de vestuarios asciende a 320.000 euros. Los trabajos se realizarán por fases, con inicio en otoño y una planificación que permita compatibilizar las obras con el uso habitual del complejo.

El Ayuntamiento quiere que, cuando finalicen todas las actuaciones, el Óscar Freire recupere el nivel que tuvo en sus mejores años y siga siendo un espacio de referencia para el deporte en Cantabria. Una inversión que, en palabras del concejal, «redundará en beneficio de toda la comunidad deportiva y reforzará la imagen de Torrelavega como ciudad comprometida con el deporte».