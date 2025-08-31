El pago de 2,7 millones por el Óscar Freire, aún sin resolver La coalición (PRC-PSOE) y la mayoría de partidos rechazan la fórmula que proponen los dueños de Sniace en su reclamación

Javier Gangoiti Torrelavega Domingo, 31 de agosto 2025, 08:00 Comenta Compartir

El Pleno de Torrelavega acordó este viernes dar un nuevo paso en su larga pugna con Sniace por reclamaciones económicas. El Consistorio, con el apoyo ... mayoritario de todos los grupos salvo Vox, aprobó la revocación de una resolución de compensación de créditos contra la masa de la mercantil de la fábrica. O, dicho de otra manera, el rechazo al pago directo de 2,7 millones de euros por el justiprecio del complejo Óscar Freire. Así, el Ayuntamiento se acoge a su derecho de compensar el precio de dicha expropiación mediante los importes que aparecen como créditos. «Entendemos que la compensación se puede llevar a cabo», declaró durante la sesión el portavoz regionalista y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, confiando en que el Tribunal Superior de Justicia pueda avalar dicho sistema.

La revocación de esta resolución sigue a la reclamación del modelo opuesto por parte de los administradores del auxilio judicial de la empresa hace unos meses, ante el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid. A un lado, la empresa, que no quiere entrar en juego de sumas y restas y reclama esos 2,7 millones al margen de cualquier otra cuenta pendiente; al otro, el Consistorio, partidario de afrontar parte de esa suma con créditos que posee a favor de la compañía. Mientras, el litigio alrededor del valor del Óscar Freire, justipreciado en 2022 por el TSJC, sigue sumando capítulos;este es el «enésimo caso de reclamaciones entre Sniace y el Ayuntamiento», como presentó en su intervención el propio edil de Hacienda.

