Ciclistas circulan por el complejo Óscar Freire. Luis Palomeque

El pago de 2,7 millones por el Óscar Freire, aún sin resolver

La coalición (PRC-PSOE) y la mayoría de partidos rechazan la fórmula que proponen los dueños de Sniace en su reclamación

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:00

El Pleno de Torrelavega acordó este viernes dar un nuevo paso en su larga pugna con Sniace por reclamaciones económicas. El Consistorio, con el apoyo ... mayoritario de todos los grupos salvo Vox, aprobó la revocación de una resolución de compensación de créditos contra la masa de la mercantil de la fábrica. O, dicho de otra manera, el rechazo al pago directo de 2,7 millones de euros por el justiprecio del complejo Óscar Freire. Así, el Ayuntamiento se acoge a su derecho de compensar el precio de dicha expropiación mediante los importes que aparecen como créditos. «Entendemos que la compensación se puede llevar a cabo», declaró durante la sesión el portavoz regionalista y concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, confiando en que el Tribunal Superior de Justicia pueda avalar dicho sistema.

