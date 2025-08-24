Policías locales de Torrelavega denuncian «precariedad» durante las fiestas

El sindicato APLB-USO ha denunciado la «grave precariedad» de medios en el Cuerpo de Policía Local durante las pasadas fiestas patronales de Torrelavega y ... ha exigido disculpas públicas al alcalde y al equipo de gobierno. Según explican, los servicios nocturnos de fin de semana fueron «los más cortos de la historia», hasta el punto de que en algunos turnos apenas se logró mantener operativo un segundo coche de patrulla, situación que califican de inédita.

La organización sindical critica además la actitud del regidor y del concejal de Policía, a quienes acusa de «sembrar sospechas sobre la profesionalidad de los agentes» en lugar de reconocer su esfuerzo y compromiso. «Lejos de reforzar medios, lanzaron amenazas de posibles expedientes», denuncian, recordando que esas declaraciones «resultan inaceptables» en un momento de máxima exigencia para la plantilla.

Pese a ello, aseguran que los agentes cumplieron «con compromiso ejemplar», garantizando la seguridad en condiciones «extremadamente reducidas» y afrontando sucesos que requerían mayor dotación. APLB-USO reprocha al gobierno local haber incumplido compromisos firmados y gestionado la situación «con improvisación», dejando expuestos a trabajadores y ciudadanos.

Entre las situaciones «más graves» destacan que varios policías fueron obligados a patrullar en motocicleta sin ser motoristas y sin equipos de protección individual. El sindicato recuerda que el propio alcalde vetó un acuerdo anterior alegando el alto coste de los EPIs, mientras ahora se permite su uso «de forma irregular».

APLB-USO considera que esta práctica vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ha trasladado ya los hechos a la Inspección de Trabajo. Exige la dotación urgente de material, el cese inmediato de estas órdenes y una reunión con el equipo de gobierno para aportar «soluciones reales, responsables y no mera propaganda política».