El PP alerta de una posible subida del IBI para 2026

El Partido Popular ha adelantado que el equipo de gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) prepara una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ... 2026. Según explica el partido en un comunicado, la documentación enviada por el propio Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda evidencia que el incremento rondaría el 7,14%. En la práctica, «significaría un millón de euros más en la recaudación municipal», alertan.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, ha afirmado que el IBI «lleva años creciendo de la mano de regionalistas y socialistas». En paralelo, el popular interpreta que la deuda municipal se ha incrementado en «diez millones«. A su juicio, esa combinación refleja «una gestión marcada por el despilfarro que tendrán que pagar los torrelaveguenses».

Vargas ha comparado el recibo medio de Torrelavega con el de otras ciudades. Lo ha hecho con un ejemplo: «una vivienda de 100.000 euros soportaría en Torrelavega una cuota de 719 euros, frente a los 400 de Santander».

Por todo ello, el PP reclama un cambio de rumbo y que el presupuesto se dirija a inversiones útiles, alejadas de proyectos «ornamentales».