Vista aérea del centro urbano de Torrelavega. DM

El PP alerta de una posible subida del IBI para 2026

Los populares acusan al PRC-PSOE de «despilfarro» y advierten que una vivienda media en Torrelavega pagará casi el doble de contribución que en Santander

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:15

El Partido Popular ha adelantado que el equipo de gobierno de Torrelavega (PRC-PSOE) prepara una nueva subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para ... 2026. Según explica el partido en un comunicado, la documentación enviada por el propio Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda evidencia que el incremento rondaría el 7,14%. En la práctica, «significaría un millón de euros más en la recaudación municipal», alertan.

