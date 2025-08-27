El PP de Torrelavega propone bonificaciones en el IBI para los comerciantes Los populares, que llevan esta medida al Pleno de este viernes, recuerdan que el PSOE presentó una iniciativa idéntica en la última campaña electoral

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:51

El PP de Torrelavega llevará al Pleno municipal de este viernes una propuesta para bonificar un 25% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los locales comerciales en actividad de la ciudad. Los populares, que tildan su propuesta de necesaria dada «la situación del sector», se hacen fuertes en la iniciativa que ya presentó el propio PSOE -socio de gobierno- en la pasada campaña electoral, 'Persianas arriba', según la cual prometían una bonificación también del 25% sobre los locales en actividad. Este viernes, el PP retoma la idea y enfrentará a los socialistas a esta votación, con el objetivo último de ejecutar estas bonificaciones ya el 1 de enero de 2026.

«Viendo la situación del comercio local y asumiendo que las propuestas electorales son un compromiso con la ciudadanía y si eran viables en mayo de 2023 lo siguen siendo en la actualidad», expone el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, a la hora de argumentar la presentación de esta moción. A su juicio, «es destacable la necesidad de que el equipo de gobierno presente una propuesta de revisión de tasas e impuestos para 2026 con la antelación necesaria que recoja dicha medida y la tramitación necesaria para que sea efectiva el 1 de enero de 2026».

No será el único asunto a debate este viernes en el Pleno. Además, Vox presentará otra moción para denunciar el pago de la subvención a la asociación vinculada al Festival de Tomate «para sueldos de amiguetes». La formación critica que la subvención pública, que cifran en 40.000 euros, se haya aprobado «a puerta cerrada y se destine al pago de nóminas para amigos y compañeros de partido».