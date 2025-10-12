PRC y PSOE vuelven a chocar por la ubicación del Museo del Hojaldre Los regionalistas dan el debate por zanjado tras no haberse presentado «ninguna propuesta con informe técnico oficial» y contemplan el espacio en Baldomero Iglesias

Javier Gangoiti Torrelavega Domingo, 12 de octubre 2025, 07:42

ga. Los partidos de la coalición de gobierno en Torrelavega, PRC y PSOE, vuelven a chocar por la ubicación del futuro Museo del Hojaldre. La ... propuesta que los socialistas hicieron para reubicar el nuevo templo del dulce local al entorno de La Lechera –a la antigua sidrería– no se ha traducido en ningún movimiento oficial o consultivo dentro del Ayuntamiento. Y esto, que ha generado cierto malestar en el PSOE, abona el terreno de forma definitiva para que el museo se ubique finalmente en una parte del número 4 del edificio de la plaza Baldomero Iglesias, que es la propuesta oficial y que ha defendido en todo momento el PRC –contra la opinión de su socio y del resto de grupos de la Corporación–. Sobre la ausencia de consultas o informes sobre una posible reubicación, desde el grupo regionalista aluden directamente a la responsabilidad del grupo proponente, el socialista, asegurando que en los últimos meses, aunque sí hubo notas de prensa y un debate formal en la Comisión Informativa de Desarrollo Local, no se ha presentado «ninguna propuesta con informe técnico oficial».

Escuchando a ambas partes, parece que existe una discrepancia clara entre lo que debió haber ocurrido tras aquel debate celebrado en junio. A un lado el PSOE, descontento con el compromiso incumplido y que habría adquirido, dicen, el PRC; al otro, los regionalistas, que recuerdan a los proponentes su responsabilidad de trabajar su propuesta de forma oficial. El pulso político entre los dos socios de gobierno alrededor de este asunto podría no haber terminado aquí, aún todo. Desde el PSOE siguen insistiendo en la «idoneidad» de replantear esta ubicación, liberando el edificio de Baldomero Iglesias para centralizar las oficinas municipales y desplazando el Museo del Hojaldre a la sidrería de La Lechera. Aquí, vuelven a recordar, el templo del hojaldre disfrutaría de un emplazamiento de mayor interés y en «sinergia» con el nuevo museo y centro cultural de La Lechera. Y aseguran: «Todavía hay tiempo».

