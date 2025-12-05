Más rotondas, viales y ampliaciones, entre las recetas para aliviar el tráfico en Ganzo

Nuevas rotondas, ampliaciones en las ya existentes para mejorar el enlace a la autovía, más conexiones hacia el centro y la ejecución del nuevo vial ... Duález-Ganzo. Estas son algunas de las medidas que receta la Universidad de Cantabria (UC) en el estudio que, a instancias del Ayuntamiento de Torrelavega –y con medios manuales, automáticos, cámaras y drones–, ha realizado en el entorno de Ganzo y sus conexiones con la A-8, una de las zonas más congestionadas de tráfico, como lo han sido también históricamente la Avenida de Bilbao (Sierrapando) y la de Solvay (Barreda). Aquí, donde conviven vecinos del barrio, los conductores de camino al Hospital Sierrallana, la zona comercial y un colegio, la toma de datos con drones y cámaras realizada por la UC a principios de julio de este año ha constatado lo que seguramente ya ha sufrido al volante si conduce por aquí de vez en cuando. Gran densidad de vehículos, atascos y un efecto cadena que acaba ralentizando la zona a lo largo de cientos de metros, prácticamente desde el enlace con la autovía hasta la glorieta de subida al hospital, contagiando también al entorno de Torres, el Paseo de Julio Hauzeur, etc.

Los técnicos de la Universidad de Cantabria apuntan a «la poca capacidad del enlace de la A-8», con accesos tanto desde Torres como desde Ganzo, que solamente cuentan con un carril, como «principal problema» y origen de esta congestión. Seguro que ya lo ha vivido alguna vez:Torrelavega y la comarca del Besaya tardan muy poco en echar en falta ese carril extra, sobre todo a horas del mediodía y cerca de las dos de la tarde; entonces es cuando se producen las colas y los embotellamientos, atascos que «se propagan hasta la subida a Sierrallana» y saturan también «el resto de viales de la zona».

Ese aumento de la capacidad en la conexión con la autovía lidera la lista de las seis medidas recetadas por la UC. Le siguen otras interesantes: desde la creación de nuevas conexiones viarias hacia la carretera nacional N-634 y el centro; la ampliación de la glorieta de acceso a la zona comercial de Ganzo; la mejora del transporte público hacia Sierrallana, un asunto destacado por diferentes voces en la ciudad en los últimos años y que revela un «déficit de conexión» con el resto de los municipios según los expertos; la ejecución del vial Duález-Ganzo, en los planes del Gobierno de Cantabria de cara al año que viene; y la creación de una glorieta más en la N-634.

Esta última parte, la de las propuestas, es la más importante que recoge la institución académica en su estudio y de la que debe tomar nota el Ayuntamiento de Torrelavega si no quiere que la zona se vea aún más saturada en el futuro.

Para tomar nota

Hay dos claves que llaman a la urgencia y que, como vaticina el propio estudio, no harán otra cosa que agravar esta situación: por un lado, la carretera Viveda-Duález, que modifica las rutas de acceso a la A-8 en dirección Bilbao y, en menor medida, la A-67 hacia la meseta, aumentando el tráfico en la glorieta de la zona comercial y empeorando la situación actual; y por otro, el cierre del puente entre Aspla y Sniace con la entrada en funcionamiento del desvío provisional del tren, cuando empiece el soterramiento, que alterará los flujos de tráfico y derivará miles de coches a esta y otras zonas todos los días.

Ambos hitos prometen un «empeoramiento de la zona», en palabras de la UC. Para evitarlo, el Consistorio debe trabajar rápidamente para intentar mitigar los efectos de una 'tormenta perfecta' como la que causará la integración ferroviaria en los próximos años.

El Diario Montañés viene avanzando desde hace meses la importancia del cierre del puente entre Aspla y Sniace, que quedará cortado durante los años de obras alterando el tráfico de Torrelavega de forma drástica y desplazando a miles de conductores todos los días. La zona de Ganzo será uno de los puntos más perjudicados por ese desvío.