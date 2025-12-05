El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos circulan por el enlace entre Ganzo y la glorieta de acceso a la autovía y el centro, el pasado verano, en Torrelavega. Luis Palomeque

Más rotondas, viales y ampliaciones, entre las recetas para aliviar el tráfico en Ganzo

La UC alerta del perjuicio que puede sufrir la zona, ya congestionada, por la carretera Viveda-Duález y el futuro cierre del puente entre Aspla y Sniace

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:19

Nuevas rotondas, ampliaciones en las ya existentes para mejorar el enlace a la autovía, más conexiones hacia el centro y la ejecución del nuevo vial ... Duález-Ganzo. Estas son algunas de las medidas que receta la Universidad de Cantabria (UC) en el estudio que, a instancias del Ayuntamiento de Torrelavega –y con medios manuales, automáticos, cámaras y drones–, ha realizado en el entorno de Ganzo y sus conexiones con la A-8, una de las zonas más congestionadas de tráfico, como lo han sido también históricamente la Avenida de Bilbao (Sierrapando) y la de Solvay (Barreda). Aquí, donde conviven vecinos del barrio, los conductores de camino al Hospital Sierrallana, la zona comercial y un colegio, la toma de datos con drones y cámaras realizada por la UC a principios de julio de este año ha constatado lo que seguramente ya ha sufrido al volante si conduce por aquí de vez en cuando. Gran densidad de vehículos, atascos y un efecto cadena que acaba ralentizando la zona a lo largo de cientos de metros, prácticamente desde el enlace con la autovía hasta la glorieta de subida al hospital, contagiando también al entorno de Torres, el Paseo de Julio Hauzeur, etc.

