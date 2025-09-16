El SCS busca nueva empresa para las comidas de Sierrallana

El Hospital Sierrallana de Torrelavega se encuentra en plena cuenta atrás para conocer qué empresa se encargará de alimentar a los pacientes ingresados y de ... llevar la cafetería de los trabajadores. El concurso, lanzado este verano por el Servicio Cántabro de Salud (SCS), cerró el plazo de ofertas el 1 de septiembre y ahora todo depende de los informes técnicos que revisarán la documentación presentada.

El contrato es de envergadura. El presupuesto supera los 3,7 millones de euros anuales, aunque el valor estimado -sumando posibles prórrogas- se dispara por encima de los 8 millones. La duración prevista es de dos años, con opción de ampliarlo hasta cuatro.

No se trata de un servicio menor. Cada jornada se sirven cientos de menús a pacientes hospitalizados y a personal autorizado, además de mantener abierto un espacio que para médicos y enfermeras es poco menos que un refugio. La cafetería de profesionales, situada en el propio centro, ofrece desayunos tempranos, comidas rápidas entre turno y turno y un café imprescindible en las noches de guardia. La memoria del concurso recalca que disponer de un lugar diferenciado de los pacientes no es un lujo, sino una medida que mejora la organización y reduce riesgos.

Hasta ahora la prestación ha estado en manos de Mediterránea de Cátering. El SCS recuerda que no dispone de medios propios para asumir esta tarea, de ahí la necesidad de licitarla de nuevo. El contrato se ha diseñado como un único lote, que incluye tanto la cocina hospitalaria como la cafetería. Según la Administración, separar ambos servicios sería menos eficiente.

En la adjudicación pesará más la parte económica, con un 55% de la nota final, aunque el resto de la puntuación dependerá de factores técnicos: la planificación del servicio, los protocolos de seguridad alimentaria, la calidad del personal y también las medidas sociales y medioambientales que planteen las empresas.

Para optar era necesario acreditar un volumen de negocio de al menos 1,85 millones de euros al año, experiencia en contratos similares y un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros.

El SCS insiste en que este proceso busca dar estabilidad a un servicio básico en Sierrallana y se espera que la adjudicación llegue pronto porque, en la práctica, es una parte fundamental del hospital.