Un vecino camina frente a los terrenos donde se contempla la sede del Pctcan, junto al campus universitario de Torrelavega. Luis Palomeque

La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega

La adaptación urbanística del suelo afectado queda rechazada en el informe técnico y pone en jaque la creación del inmueble junto al campus de la UC

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La creación del nuevo edificio del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) en Torrelavega tropieza en la tramitación a su paso por el Gobierno ... regional y pone en riesgo la llegada de 11 millones de euros de inversión en la ciudad. La adaptación del planeamiento urbanístico de los terrenos afectados mediante un modificado del Plan Especial del campus, dada la naturaleza de este nuevo edificio con oficinas, ha recibido el informe desfavorable de la Dirección General de Urbanismo, poniendo en jaque la continuidad de este proyecto impulsado desde la Consejería de Industria ya en la anterior legislatura (2019-2023).

