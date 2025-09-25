La seguridad ciudadana centra el debate en el Pleno de Torrelavega

La seguridad ciudadana centró buena parte del debate del Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega a raíz de una moción presentada por Vox en la que ... se pedía el cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados con la Policía Local en agosto de 2024. La formación denunció la falta de avances en cuestiones como el refuerzo de turnos nocturnos, la incorporación de motocicletas o la mejora de las dependencias, y advirtió de un aumento de la criminalidad y de la sensación de inseguridad entre los vecinos.

Roberto García Corona, portavoz de Vox, acusó al alcalde de «falta de liderazgo» por no ejecutar lo pactado y por mantener un enfrentamiento con parte de la plantilla que, según dijo, «afecta a la disciplina del cuerpo y proyecta una imagen de debilidad». Defendió que los agentes siguen trabajando en condiciones precarias y que es urgente dar una respuesta «para recuperar la confianza de la ciudadanía».

Otros grupos discreparon de ese diagnóstico. Borja Peláez (IUPodemos) reconoció que la precariedad laboral y material de los agentes es «evidente», pero rechazó el tono «alarmista» de Vox al describir a Torrelavega como una ciudad insegura. Arturo Roiz (Torrelavega Sí) pidió al gobierno municipal aclarar el grado de ejecución de los compromisos, aunque coincidió en que las instalaciones «necesitan reformas urgentes».

El PSOE defendió su gestión subrayando que la criminalidad ha descendido un 9% en la última década y un 6% en el semestre más reciente. Borja Sainz aseguró que «se han reforzado turnos y horarios y cuentan con chalecos, vehículos, armas y pistolas táser de primer nivel».

El PRC también apeló a los datos oficiales. Pedro Pérez Noriega insistió en que no se puede hablar de un repunte delictivo, pues «la criminalidad convencional cayó un 12% en el último semestre si se excluyen los ciberdelitos». Reconoció que las instalaciones son deficientes y que es necesario un convenio con el Ministerio para acometer las obras, pero defendió que las mejoras deben aplicarse dentro de la legalidad.

Desde el PP, Miguel Ángel Vargas criticó que el equipo de gobierno firme acuerdos «que luego no cumple» y recordó que en fiestas patronales apenas había tres efectivos en la calle durante un turno nocturno. Su compañero Francisco Trueba fue más contundente, invitando a recorrer barrios como Covadonga, Campuzano, Sierrapando o Viérnoles para comprobar «cómo se trafica con drogas o se producen episodios violentos.» Señaló que muchos vecinos viven «con miedo» y que la sensación de impunidad es evidente. A su juicio, el problema no es solo de número de efectivos, sino de presencia real en la calle: «¿De qué sirve tanta policía si no se les ve patrullando?», cuestionó, subrayando que en algunas zonas la gente convive a diario con tráfico de drogas, estacionamientos descontrolados y actividades irregulares.

El tono del debate elevó la tensión, en contraste con la línea más técnica de otros portavoces. «Cuando Rajoy gobernaba había menos guardias, pero era normal porque España estaba más tranquila», apuntó, para cerrar su intervención asegurando que hablaba desde la experiencia personal y cotidiana.

Finalmente, la moción de Vox fue rechazada por la mayoría. En el mismo Pleno tampoco prosperó otra iniciativa de la formación para instar al Ministerio del Interior a reforzar con más medios y personal la Comisaría de la Policía Nacional. El PSOE y el PRC alegaron que la plantilla «ya se acerca al catálogo previsto» y que los indicadores de delincuencia son descendentes.

El debate dejó patente la división entre quienes sostienen que la inseguridad se está utilizando con fines políticos y quienes reclaman soluciones inmediatas al conflicto con la Policía Local, que sigue pendiente de acuerdos concretos, plazos definidos y mejoras visibles.

Igualdad El Pleno Municipal de Torrelavega aprueba reforzar el sistema VioGén

El Pleno de Torrelavega debatió una moción de IU-Podemos para reforzar el sistema VioGén, herramienta destinada a la protección de víctimas de violencia de género. La propuesta pedía más personal especializado, medios tecnológicos adecuados y formación continua para la Policía Local, además de informes periódicos al Pleno. Según IU-Podemos, solo hay un agente dedicado en exclusiva, lo que limita la capacidad de respuesta. La moción prosperó, al contar con el apoyo de IU-Podemos y el Partido Popular y la abstención del resto.

Educación Torrelavega saca adelante ayudas para colonias felinas y educación infantil

La corporación aprobó una subvención de 15.000 euros a la Asociación Gatucos para continuar implantando el método CER de control de colonias felinas. Además, se autorizó la prórroga de contratos temporales de técnicos de medioambiente y de educación infantil. También se acordó prolongar los convenios con el Gobierno de Cantabria para la escolarización de alumnos de dos años en nueve colegios del municipio, con un gasto previsto de más de 200.000 euros repartidos entre 2025 y 2026, asegurando la continuidad del programa y reforzando el apoyo a las familias torrelaveguenses.

Servicios La ciudad sella un convenio con la UC y un nuevo contrato de limpieza

Los concejales dieron luz verde al convenio marco con la Universidad de Cantabria y otros quince ayuntamientos para la organización de cursos de verano y actividades de extensión universitaria durante cuatro años, prorrogables por otros cuatro. También se adjudicó el contrato de limpieza de instalaciones municipales y deportivas, valorado en más de 1,8 millones de euros anuales, a Ilunion y a la empresa Servicios Osga. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y una máxima de cinco, reforzando la cobertura de espacios públicos de forma más eficiente.