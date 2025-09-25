El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio donde se encuentra el albergue de peregrinos, junto al complejo Óscar Freire. Luis Palomeque

Seis meses después de la visita oficial, el albergue de peregrinos de Torrelavega sigue sin estar amueblado

El inmueble, reformado con fondos europeos y autonómicos, carece aún de camas, menaje y equipamiento básico para recibir a usuarios

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Seis meses después de la visita oficial en la que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega presentaron el albergue de peregrinos del complejo Óscar Freire ... como una infraestructura «estratégica» para atraer turismo vinculado al Camino de Santiago y al Camino Lebaniego, el inmueble sigue vacío. Ni muebles, ni equipamiento básico. Las instalaciones, que costaron 446.980 euros financiados con fondos europeos y autonómicos, continúan cerradas a la espera de que el Consistorio concrete cómo y cuándo se amueblarán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Seis meses después de la visita oficial, el albergue de peregrinos de Torrelavega sigue sin estar amueblado

Seis meses después de la visita oficial, el albergue de peregrinos de Torrelavega sigue sin estar amueblado