El sistema de aparcamiento rotatorio y gratuito superó los 22.700 usos en julio

En Torrelavega, el sistema de Estacionamiento Regulado, conocido como ERA, cerró julio con un balance que el equipo de gobierno califica de muy positivo. Según ... los datos presentados en la última Comisión de Urbanismo y Movilidad, en las 144 plazas que integran este servicio (en zonas de carga y descarga) se contabilizaron 22.746 estacionamientos gratuitos (una media de 730 cada día), un 0,8% más que en junio. No es un salto espectacular, pero sí una confirmación de la estabilidad que se mantiene desde principios de año.

Durante el mes utilizaron la ERA un total de 8.613 vehículos distintos, pertenecientes a 7.699 usuarios. Traducido a un uso cotidiano, significa que cada plaza tuvo una media de 6,1 ocupaciones diarias. Para el alcalde, Javier López Estrada, estos números demuestran que el sistema «se ha consolidado como una herramienta útil para mejorar la rotación de vehículos y facilitar a vecinos y visitantes el acceso a comercios, servicios y actividades» del centro de la ciudad.

La concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, recordó que la ERA forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la oferta de aparcamiento gratuito. Entre las actuaciones incluyó el aparcamiento disuasorio de La Carmencita y el nuevo estacionamiento en altura junto al Mercado Nacional de Ganados, que se prevé operativo a comienzos de 2026. Con esta infraestructura, la capacidad gratuita se incrementará de manera notable y, según el Ayuntamiento, permitirá aliviar la presión de tráfico en las zonas más concurridas.

Desde enero de 2025, la ERA se ha movido en una horquilla de entre 22.000 y 24.000 usos mensuales. La media de vehículos distintos al mes supera los 8.000, con una ratio de 1,12 vehículos por usuario. El Consistorio interpreta estas cifras como la prueba de que el sistema no solo es útil, sino que ya forma parte de los hábitos de muchos conductores.

Uno de los datos más llamativos del último informe es la caída de las denuncias. En julio se registraron 275, frente a las más de 1.100 del mismo mes de 2024. Es un descenso del 75,4%, que desde el equipo de gobierno atribuyen a una mayor familiaridad con las normas y a un comportamiento más responsable de los usuarios. En lo que va de año, la media mensual ronda los 23.000 usos, lo que consolida la impresión de que la ERA funciona con regularidad y cumple su cometido.

El objetivo del sistema es claro: asegurar que las plazas en zonas de alta demanda, especialmente en el centro, roten a lo largo del día y estén disponibles para el mayor número posible de conductores. De esta forma, se facilita el acceso a una amplia oferta de comercios, oficinas y servicios sin que el aparcamiento se convierta en un problema.

El Ayuntamiento considera que este modelo de estacionamiento se complementa con otras medidas de movilidad. Los aparcamientos disuasorios, por ejemplo, están pensados para quienes prefieren dejar el coche en la periferia y desplazarse a pie, reduciendo así la congestión en el núcleo urbano. La combinación de ambas fórmulas -rotación en el centro y disuasorios en el entorno- forma parte de un plan para mejorar la fluidez del tráfico y la calidad de vida en la ciudad.

La estabilidad en las cifras es uno de los aspectos que más valora la Concejalía de Movilidad. No se trata de un crecimiento repentino que pueda diluirse con el tiempo, sino de un uso constante mes a mes. Para Jezabel Tazón, el reto está en mantener este equilibrio y coordinar la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras, de forma que la red de aparcamientos gratuitos funcione de manera integrada y eficiente.

En la práctica, el balance de julio confirma que la ERA mantiene un uso estable, ha reducido de forma significativa las infracciones y es percibida por el equipo de gobierno como un servicio que ha encontrado su sitio. Aunque se reconoce que es necesario seguir evaluando su funcionamiento y adaptarlo a las necesidades cambiantes, la conclusión general es que el sistema ha superado la fase de implantación y forma parte ya del paisaje urbano.

Con la mirada puesta en 2026 y en la apertura del nuevo aparcamiento, Torrelavega sigue apostando por un modelo de movilidad que combina accesibilidad, rotación y gratuidad. La ERA, con sus cifras de julio, demuestra que es posible favorecer el acceso al centro sin saturar el tráfico y manteniendo la comodidad para quienes acuden a la ciudad a trabajar, comprar o disfrutar de sus servicios.