Un controlador de la ERA en la calle Augusto G. Linares. Luis Palomeque

El sistema de aparcamiento rotatorio y gratuito superó los 22.700 usos en julio

La utilización de las 144 plazas de la ERA se mantiene estable desde enero y reduce en un 75% las sanciones

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

En Torrelavega, el sistema de Estacionamiento Regulado, conocido como ERA, cerró julio con un balance que el equipo de gobierno califica de muy positivo. Según ... los datos presentados en la última Comisión de Urbanismo y Movilidad, en las 144 plazas que integran este servicio (en zonas de carga y descarga) se contabilizaron 22.746 estacionamientos gratuitos (una media de 730 cada día), un 0,8% más que en junio. No es un salto espectacular, pero sí una confirmación de la estabilidad que se mantiene desde principios de año.

