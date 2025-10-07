El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Luis Urraca (PSOE) y Pedro Pérez Noriega (PRC). Luis Palomeque

La subida del IBI encarecerá la factura «12,9 euros de media al año» en Torrelavega, según PRC y PSOE

La coalición propone una nueva actualización de la tasa de bienes inmuebles y de la tarifa del agua de acuerdo al IPC, de cara a su aprobación en el pleno del 17 de octubre

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

La coalición de gobierno en Torrelavega, formada por PRC y PSOE, subirá a partir del año que viene el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ... la tarifa del agua un 2,9%, esto es, una actualización de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC) y que supondrá de media una subida de «unos 12,9 euros al año» en la factura, según el edil de Hacienda, Pedro Pérez Noriega. Echando mano de una treintena de casos, el concejal estima un incremento, como máximo, «de 32,8 euros anuales». La propuesta será sometida a debate en la Comisión de Hacienda del próximo 14 de octubre, paso previo a su aprobación en el pleno extraordinario previsto para el día 17.

