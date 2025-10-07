La subida del IBI encarecerá la factura «12,9 euros de media al año» en Torrelavega, según PRC y PSOE

La coalición de gobierno en Torrelavega, formada por PRC y PSOE, subirá a partir del año que viene el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ... la tarifa del agua un 2,9%, esto es, una actualización de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC) y que supondrá de media una subida de «unos 12,9 euros al año» en la factura, según el edil de Hacienda, Pedro Pérez Noriega. Echando mano de una treintena de casos, el concejal estima un incremento, como máximo, «de 32,8 euros anuales». La propuesta será sometida a debate en la Comisión de Hacienda del próximo 14 de octubre, paso previo a su aprobación en el pleno extraordinario previsto para el día 17.

En un comunicado municipal enviado ayer, regionalistas y socialistas explicaron esta nueva actualización «moderada» del IBI y la tasa del agua como una necesaria «adaptación» de los ingresos municipales al «incremento de costes que ha soportado el Ayuntamiento en los últimos ejercicios». El coste de la vida sube para los hogares y también para el Consistorio, como vienen explicando en varias ocasiones en los últimos años. Y es que, tras varios años con las tasas congeladas en Torrelavega, estas no han hecho más que subir desde 2023.

A diferencia de las últimas, la nueva propuesta fiscal de PRC y PSOE no afectará a tributos como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la tasa de licencias urbanísticas, la plusvalía o el impuesto sobre vehículos, así como la tasa de recogida de basuras, que ya fue actualizada en ejercicios anteriores. En ella, además, se mantienen las bonificaciones ya existentes en servicios esenciales como el agua y la recogida de basuras, así como las exenciones en licencias de apertura «para favorecer la implantación de nuevos negocios en la ciudad y dinamizar la actividad económica».

Pérez Noriega insiste en que la actualización de tasas viene a dar respuesta a un «ajuste necesario» no solo para hacer frente a la escalada del coste de la vida, sino también para «para cumplir con el Plan Económico Financiero y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, siempre aplicando los menores incrementos posibles». Y concluye: «En todo momento hemos buscado minimizar los incrementos, aplicándolos únicamente allí donde es estrictamente necesario, con el objetivo de mantener la estabilidad económica del Ayuntamiento y seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad».