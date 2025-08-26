El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumbrado del año pasado Luis Palomeque

Telnor será la empresa que instalará el alumbrado navideño de Torrelavega por 212.597 euros

El contrato incluye el suministro, montaje y desmontaje de 72 motivos luminosos en calles y plazas de la ciudad

L. M.

Torrelavega.

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Torrelavega ya tiene empresa adjudicataria para el alumbrado ornamental de las fiestas navideñas 2025-2026. La Mesa de Contratación ha propuesto a la compañía Telnor S.L. como responsable del suministro, montaje, conservación y desmontaje de las luces, tras considerar que cumple los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos en el pliego.

La adjudicación se ha fijado en 175.700 euros más IVA, lo que eleva la cifra final a 212.597 euros. El contrato incluye la instalación de 72 motivos luminosos distribuidos en diferentes calles, plazas y espacios públicos del municipio, con el objetivo de reforzar el ambiente festivo en una de las campañas comerciales más importantes del año.

El informe técnico elaborado por el Servicio de Movilidad, Energía y Medio Ambiente concluyó que la empresa acreditaba las condiciones de aptitud exigidas. Con esa garantía, la Mesa de Contratación, reunida el pasado 22 de agosto, aprobó por unanimidad la propuesta de adjudicación y elevó el acuerdo a la Alcaldía para su validación definitiva.

De esta forma, el Consistorio asegura la puesta en marcha del operativo navideño en los plazos previstos, garantizando que Torrelavega luzca decorada y con un alumbrado acorde a la tradición festiva y al atractivo comercial de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  3. 3 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  4. 4

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  5. 5

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  6. 6

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  7. 7

    Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
  8. 8 Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria
  9. 9

    Santander da un paso más para poner en marcha a final de año la Zona de Bajas Emisiones
  10. 10

    Cantabria, única autonomía que rechaza formar a los nuevos MIR de Urgencias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Telnor será la empresa que instalará el alumbrado navideño de Torrelavega por 212.597 euros

Telnor será la empresa que instalará el alumbrado navideño de Torrelavega por 212.597 euros