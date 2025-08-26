Telnor será la empresa que instalará el alumbrado navideño de Torrelavega por 212.597 euros El contrato incluye el suministro, montaje y desmontaje de 72 motivos luminosos en calles y plazas de la ciudad

L. M. Torrelavega. Martes, 26 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrelavega ya tiene empresa adjudicataria para el alumbrado ornamental de las fiestas navideñas 2025-2026. La Mesa de Contratación ha propuesto a la compañía Telnor S.L. como responsable del suministro, montaje, conservación y desmontaje de las luces, tras considerar que cumple los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos en el pliego.

La adjudicación se ha fijado en 175.700 euros más IVA, lo que eleva la cifra final a 212.597 euros. El contrato incluye la instalación de 72 motivos luminosos distribuidos en diferentes calles, plazas y espacios públicos del municipio, con el objetivo de reforzar el ambiente festivo en una de las campañas comerciales más importantes del año.

El informe técnico elaborado por el Servicio de Movilidad, Energía y Medio Ambiente concluyó que la empresa acreditaba las condiciones de aptitud exigidas. Con esa garantía, la Mesa de Contratación, reunida el pasado 22 de agosto, aprobó por unanimidad la propuesta de adjudicación y elevó el acuerdo a la Alcaldía para su validación definitiva.

De esta forma, el Consistorio asegura la puesta en marcha del operativo navideño en los plazos previstos, garantizando que Torrelavega luzca decorada y con un alumbrado acorde a la tradición festiva y al atractivo comercial de la ciudad.