El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de uno de los tramos en obras de la carretera que enlazará en el futuro Duález y Ganzo. Alberto Aja

Los terrenos contaminados de Sniace ralentizan la carretera Duález-Ganzo

La primera fase del vial Viveda-Duález «estará lista antes de fin de año», pero la prolongación a Ganzo depende de un estudio ambiental

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La segunda fase de la carretera Duález-Ganzo avanza su tramitación muy lentamente tras la contratación del análisis de la contaminación de los suelos ... industriales de la antigua factoría de Sniace. Este estudio, adjudicado a la empresa AFESA Medio Ambiente por 95.590 euros y con un plazo de seis meses, debe determinar la calidad del terreno, identificar contaminantes y proponer medidas de recuperación antes de redactar el proyecto de obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  2. 2

    La última ola de José de Diego
  3. 3

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  4. 4

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  5. 5

    Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes
  6. 6

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  7. 7

    El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos
  8. 8

    La consultora TPF y un promotor de EE UU impulsan un centro logístico en Orejo por más de 20 millones
  9. 9

    Los bajos del Rhin acumulan quince multas y denuncias en la última década
  10. 10

    Los Amigos de Parayas y su largo idilio aéreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los terrenos contaminados de Sniace ralentizan la carretera Duález-Ganzo

Los terrenos contaminados de Sniace ralentizan la carretera Duález-Ganzo