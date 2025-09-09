El Torrebús será gratuito del 15 al 21 de septiembre

Moverse en Torrelavega será más fácil del 15 al 21 de septiembre. Durante esos días, el Torrebús será gratuito para todos los usuarios. La ... medida coincide con la Semana Europea de la Movilidad y persigue un objetivo claro: animar a dejar el coche en casa y apostar por un transporte público que, poco a poco, gana seguidores entre los vecinos y también entre quienes visitan la ciudad.

El precedente más inmediato está en las fiestas de La Virgen Grande. Entre el 8 y el 17 de agosto se registraron 28.054 viajes, un récord absoluto. Son 3.000 más que el año pasado y más del doble de los que se contabilizaban en 2021, cuando empezaron estas campañas. El alcalde, Javier López Estrada, destaca que no se trata solo de números, sino de hábitos. «Estas iniciativas hacen que la gente se anime a probar el autobús y descubra que es una opción cómoda para moverse por la ciudad», señala. Su compañera de gobierno, la concejala de Movilidad Jezabel Tazón, cree además que la respuesta vecinal demuestra que el Torrebús se consolida como un servicio «cada vez más valorado y necesario para una ciudad en constante movimiento».

El Ayuntamiento no quiere que se quede en una acción puntual. Por eso ya ha confirmado que en Navidad volverá a ser gratuito, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Se busca facilitar los desplazamientos en unas fechas de mucho movimiento comercial y social, en las que los atascos son habituales y el transporte público se convierte en un aliado práctico para miles de personas.

Los datos de agosto avalan esta estrategia. En todo el mes se contabilizaron 75.938 viajeros, un 12,5% más que en 2024 y la cifra más alta de la serie histórica. La media diaria rozó los 2.500 usuarios, frente a los 2.347 del mes de julio. El acumulado anual también refleja esa tendencia: de enero a agosto se han transportado 818.423 personas, 46.510 más que en el mismo periodo del año anterior.

Con estas cifras en la mano, el equipo de gobierno interpreta que las campañas de gratuidad y los descuentos en abonos funcionan. Y aunque el reto sigue siendo consolidar un cambio de hábitos en la ciudad, el Torrebús suma ya más de 800.000 viajes en lo que va de año, lo que supone un respaldo evidente a la iniciativa municipal.