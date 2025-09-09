El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinos se suben al nuevo Torrebús eléctrico, el primero en sumarse a la flota. Luis Palomeque

El Torrebús será gratuito del 15 al 21 de septiembre

Durante las recientes fiestas de La Patrona, el servicio alcanzó un récord histórico de 28.054 viajeros, un 12% más que en 2024

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Moverse en Torrelavega será más fácil del 15 al 21 de septiembre. Durante esos días, el Torrebús será gratuito para todos los usuarios. La ... medida coincide con la Semana Europea de la Movilidad y persigue un objetivo claro: animar a dejar el coche en casa y apostar por un transporte público que, poco a poco, gana seguidores entre los vecinos y también entre quienes visitan la ciudad.

