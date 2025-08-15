El Torrebús supera los dos mil viajeros al día tras la renovación del servicio Los cambios en algunas líneas, sobre todo la 2, mejoran los datos en el transporte municipal, con el vehículo 100% eléctrico ya en circulación

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

La mejora de algunas líneas y los cambios asociados a la gran renovación del Torrebús se van notando en el servicio de transporte de Torrelavega. La media diaria de pasajeros se sitúa ya en 2.219 usuarios en el balance del mes de julio, lo que supone un 13,7% más que el año pasado (1.951). Prácticamente todos los datos de este primer balance tras el inicio de la renovación experimentan un estímulo después de estos cambios, enmarcados todos en una gran renovación del servicio y que le costará al Ayuntamiento de Torrelavega hasta 28 millones de euros en total.

El nuevo autobús 100% eléctrico y de cero emisiones ya circula por las calles de Torrelavega; es el primero de los trece que serán actualizados, en dos tandas de seis, tanto este otoño como en el primer trimestre del año que viene. Nuevos autobuses, nuevas líneas, nuevas formas de pago... Un poco de todo para seguir sumando, también, pasajeros en los próximos años.

Las claves 6.593 viajeros más La prolongación de la línea 2 ha aumentado los viajes en un 63%, una subida sin parangón en toda la trama Nuevos autobuses La renovación de la flota continuará en dos tandas de seis autocares, en otoño y principios de 2026

El primer balance con este proceso de actualización en marcha ya da síntomas en esa línea. Por ejemplo: en julio de este año utilizaron el servicio 68.785 personas, 8.294 más que el año pasado (60.491). Este incremento es el que ha consolidado la media de dos mil viajeros. De hecho, el crecimiento ha sido especialmente notable en la línea que ha experimentado cambios tras la reordenación, en la Línea 2.

Esta, tras prolongar su recorrido hasta el Polígono Tanos-Viérnoles, ha pasado de 10.421 viajeros en julio de 2024 a 17.014 en julio de este año, lo que supone un aumento del 63%. Son 6.593 viajeros más. Y para que se hagan a la idea, representan «la mayor subida registrada en una línea de Torrebús en los últimos años», como extraen desde el Consistorio torrelaveguense.

Su conclusión es clara: la modificación de la Línea 2 está teniendo un impacto directo en el crecimiento de viajeros. La ampliación de la línea este pasado mes de junio no solo explicaría esta fuerte subida de pasajeros, según el equipo de gobierno (PRC-PSOE), sino también el refuerzo del servicio de la Línea 4 y la mejora de la conectividad «en zonas clave del municipio».

Una ayuda Durante La Patrona, el servicio de transporte de Torrelavega vuelve a ser completamente gratuito

Esta última línea, de 10.804 viajeros en julio del año pasado, ha pasado a contabilizar 8.816 a día de hoy, es decir, hasta un 18% menos de usuarios. Esta comparativa debe ser vista como un desahogo del flujo de pasajeros; de hecho, desde el Consistorio aseguran que la ampliación de la Línea 2 se planificó precisamente para reforzar la cuarta. El resto de las líneas, por su parte, mantiene cifras estables o con ligeros incrementos: un 13% de crecimiento, en la L1; un 25%, en la 3; un 9% en la 5; y un 2% de disminución de viajeros, en la 6.

A por los 805.000 usuarios

El crecimiento de pasajeros no respondería a un fenómeno puntual ni sería 'flor de un día'. Hay una «tendencia positiva». Abriendo el foco y mirando los datos de los primeros siete meses del año, el Torrebús arroja un incremento global del 4,7%, pasando de 447.629 a 468.658 viajeros entre enero y julio. Con estas cifras, la estimación anual del servicio de transporte urbano se sitúa por encima de los 805.000 usuarios. De ser así, el dato marcaría un récord histórico desde la puesta en marcha del servicio.

Es pronto para anunciar ese dato todavía, pero no para confirmar que las decisiones de ampliación y refuerzo de líneas han sido «acertadas», como asegura el alcalde, Javier López Estrada: «La ciudadanía responde positivamente cuando se mejora la frecuencia y la cobertura del servicio». En esa línea, la concejal de Urbanismo, Jezabel Tazón, avanzó que el Ayuntamiento seguirá «apostando por un transporte público accesible, eficiente y sostenible, adaptado a las necesidades reales de los vecinos, como demuestra el éxito de la ampliación de la Línea 2». De hecho, recordó: durante las fiestas, el Torrebús es gratuito.