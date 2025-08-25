Torrelavega acelera la creación del nuevo «parque rural» junto al polígono industrial

El Ayuntamiento de Torrelavega sigue dando forma al futuro «parque rural», así se llama, que se ubicará en Tanos, en una finca de 20.000 ... metros cuadrados cerca del polígono industrial. El Consistorio acaba de contratar esta semana la redacción de la memoria sobre el alumbrado exterior en este nuevo entorno, anunciado el año pasado, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística y valorado en unos 60.000 euros financiados con fondos europeos. Mientras ese proyecto espera su momento para salir a concurso público –su redacción ya fue adjudicada–, el Consistorio ya ha contratado la hoja de ruta de lo que será su iluminación, con un contrato de 2.950 euros y que ya ha sido adjudicado a Dremex.

Hace un año que el Ayuntamiento de Torrelavega convocó a los medios de comunicación para dar detalles sobre este proyecto, presentado como uno de los mayores parques que tendrá el municipio de aquí a los próximos años. Uno de los objetivos asociados a esta actuación, dijo entonces el alcalde, Javier López Estrada, es el de dar continuidad a la rehabilitación de la red de caminos del antiguo ferrocarril El Grillo, conectando también la nueva zona verde con el cercano parque de La Pedrosa y la ladera norte del monte Dobra.

El parque se ubicará en una finca verde y contará con «diversas dotaciones», según se dijo, entre ellas arbolado, merendero, vallado exterior y zonas de juego infantil y barbacoa. Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, también presente en aquella convocatoria, además de celebrar la creación de esta nueva zona de esparcimiento para la población, señaló que este era uno de los emplazamientos previstos en el estudio de Espacios de Oportunidad realizado hace dos años para el incremento de la infraestructura verde.