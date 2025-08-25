El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Polígono de Tanos-Viérnoles. Luis Palomeque

Torrelavega acelera la creación del nuevo «parque rural» junto al polígono industrial

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:49

El Ayuntamiento de Torrelavega sigue dando forma al futuro «parque rural», así se llama, que se ubicará en Tanos, en una finca de 20.000 ... metros cuadrados cerca del polígono industrial. El Consistorio acaba de contratar esta semana la redacción de la memoria sobre el alumbrado exterior en este nuevo entorno, anunciado el año pasado, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística y valorado en unos 60.000 euros financiados con fondos europeos. Mientras ese proyecto espera su momento para salir a concurso público –su redacción ya fue adjudicada–, el Consistorio ya ha contratado la hoja de ruta de lo que será su iluminación, con un contrato de 2.950 euros y que ya ha sido adjudicado a Dremex.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es cántabro
  4. 4

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  7. 7

    El adiós al estadio más antiguo de España
  8. 8

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  9. 9

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  10. 10

    El legado italiano en la anchoa de Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega acelera la creación del nuevo «parque rural» junto al polígono industrial

Torrelavega acelera la creación del nuevo «parque rural» junto al polígono industrial