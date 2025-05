Torrelavega adelanta la temporada de baño con la apertura de la piscina municipal de Tanos

Laura Masegosa Torrelavega Sábado, 31 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Elena Oria, Nekane de Cos y Lucía Posada fueron las primeras en llegar. A las tres en punto de la tarde, en cuanto se abrieron las puertas de la piscina municipal de Torrelavega, ubicada junto al campo de fútbol de Santa Ana, en Tanos, las tres amigas extendieron sus toallas en un lateral del recinto, que cuenta con 8.000 metros cuadrados de superficie. «Venimos todos los años porque somos de aquí. Estábamos deseando que abriese», comentaba Elena. «A mí me gusta más la piscina que la playa porque no soporto la arena», añadía Nekane. Lucía, por su parte, aseguraba que «estas instalaciones son las mejores en las que he estado nunca, están genial».

Así arrancó ayer la temporada de baño en uno de los espacios más concurridos del verano torrelaveguense. Mientras las primeras usuarias se instalaban, los dos socorristas contratados para esta campaña terminaban de poner a punto su puesto. En uno de los extremos del recinto, una zona vallada mostraba las nuevas placas de césped colocadas esa misma mañana para renovar las más desgastadas durante anteriores temporadas.

Ampliar Otros de los usuarios que estrenaron ayer la piscina municipal.

Hasta allí se acercaron también los concejales Nacho González (PRC), responsable de Deportes y Juventud, y Borja Peláez, de IU-Podemos. Ambos destacaron la excelente acogida que ha tenido la piscina en los dos últimos veranos. «Estos dos años atrás ha venido muchísima gente, la verdad es que ha tenido un éxito tremendo», subrayó Peláez. González, por su parte, detalló las distintas formas de acceso: «Si estás empadronado en Torrelavega, puedes sacar el bono con la tarjeta ciudadana. También está el bono familiar, y si no, la entrada de día que cuesta 4 euros -2 para menores de 16 años-». Los bonos anuales, por su parte, tienen un precio de 30 euros para menores, 45 euros para adultos y 75 euros el familiar.

El recinto ofrece mucho más que piscina. Los usuarios pueden disfrutar también de canchas de baloncesto, tenis de mesa y una gran zona de arena para practicar deportes como el vóley o el balonmano playa. Estas zonas ya estaban abiertas antes de la inauguración oficial y estaban siendo utilizadas. Este verano, además, abre la cafetería tras dos años cerrada. Será gestionada por la empresa Jemape SL, adjudicataria del servicio por 6.621 euros. Aunque el contrato se firmó en agosto de 2024, todavía habrá que esperar unos quince días para que empiece a funcionar, ya que la empresa ha solicitado una pequeña reforma.

El concejal de Deportes también abordó la mejora en servicios auxiliares: «El año pasado tuvimos algún problema con grupos de chavales que tuvimos que echar. Por eso, hemos contratado seguridad para que la gente esté más tranquila». En total, hay personal contratado para cinco funciones distintas: socorristas, conserje, auxiliares, limpieza y vigilancia. Además, este año se ha prohibido la entrada de carpas, que en temporadas pasadas llegaban a ocupar demasiado espacio y dificultaban el uso común del césped.

Ampliar Uno de los socorristas prepara los flotadores salvavidas.

A lo largo de la tarde, antes de que apareciera la lluvia, fueron llegando más bañistas. Entre ellos, Eva Camino acudió con su hija pequeña. «Venimos todos los años. Me parece que está genial. Combinar la piscina con una zona de arena en un espacio tan amplio es perfecto para que los niños pasen el día entero. Hoy solo venimos una hora porque tenemos que ir luego a actividades extraescolares, pero la peque estaba como loca por venir», valoraba.

También Juanma López, un joven aficionado al deporte, aprovechó la apertura para pasar la tarde con sus amigos: «Yo vengo sobre todo por la pista de vóley y para nadar un rato. Es un lujo tener esto aquí en Torrelavega. El ambiente es muy bueno y se nota que se cuidan las cosas».

Además, coincidiendo con la reapertura de la piscina, ayer también se puso en marcha la temporada del Parque del Agua en la plaza de La Llama, otro de los puntos favoritos de las familias torrelaveguenses para refrescarse durante los meses de calor.

El horario de apertura varía según la fecha. Durante los fines de semana del 31 de mayo, 7 y 14 de junio, abrirá de 11.00 a 20.00 horas. De lunes a viernes, entre el 2 y el 20 de junio, la piscina funcionará de 15.00 a 20.00 h. A partir del 21 de junio y hasta el 16 de septiembre, el horario será de 10.30 a 21.30 horas, aunque el baño estará permitido solo hasta las 20.00 h.

Así, la temporada de baño comenzó oficialmente ayer en Torrelavega, aunque la aparición de la lluvia por la tarde, que ensombreció el sol radiante de horas antes, rebajó el número de asistentes. Pero el verano es muy largo...

