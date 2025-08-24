De Torrelavega a Asturias para conocer el contenedor marrón

Torrelavega avanza en la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica con una campaña de sensibilización que incluye una iniciativa singular: excursiones vecinales a ... instalaciones de gestión de residuos en Cantabria y Asturias. El programa, coordinado por Aguas Torrelavega, busca que los ciudadanos conozcan de primera mano el destino de los restos que depositen en el futuro contenedor marrón y comprendan su papel en la economía circular.

La propuesta forma parte de un paquete de acciones adjudicado por 98.000 euros, en el que también se incluyen un audiovisual, campañas en medios y redes sociales, y actividades de calle. Sin embargo, las visitas guiadas son el elemento más llamativo. Se organizarán diez excursiones durante tres meses, con la participación de unas 400 personas del municipio, organizadas en grupos reducidos para favorecer la cercanía y la interacción.

Los grupos viajarán tanto al Centro Medioambiental de El Mazo, en Torrelavega, como al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cogersa, en Serín, Asturias. Para ello se contratarán diez autobuses de hasta 50 plazas, con dos puntos de recogida en la ciudad. Cada visita contará con un guía especializado, que explicará los procesos de tratamiento y acompañará a los participantes durante toda la jornada, prevista con una duración máxima de ocho horas.

La empresa adjudicataria se encargará además de gestionar inscripciones, coordinar paradas de descanso y concertar menús completos para los asistentes. Al término de cada excursión se pasará una encuesta de satisfacción cuyo resultado se incorporará a un informe final con datos, fotografías y valoración de los participantes, de forma que quede constancia del alcance de la iniciativa.

El concejal de Aguas, Pedro Pérez Noriega, subrayó en su día que el éxito del contenedor marrón «no dependerá únicamente de la compra de camiones y depósitos, sino de la implicación ciudadana». Según el edil, mostrar directamente qué ocurre con los restos orgánicos «es una herramienta pedagógica que ayudará a que los vecinos se animen a participar desde el inicio».

La propuesta genera expectación. María Gómez, vecina de La Inmobiliaria, considera que «cuando uno ve con sus propios ojos el destino de los residuos, entiende mejor la importancia de separar». En la misma línea, Antonio López, jubilado del barrio de Sierrapando, opina que «es una oportunidad para aprender y, de paso, hacer una excursión en grupo». Otros, sin embargo, creen que la campaña debería incluir a los escolares. «Los niños son los que más rápido aprenden. Si ellos se acostumbran, arrastran a las familias», apunta Lucía Fernández, madre de dos estudiantes.

La campaña coincide con la licitación de 385 contenedores marrones y la compra de un camión eléctrico de recogida, enmarcados en un plan de 1,06 millones de euros financiado con fondos europeos Next Generation. Con estas medidas, el Ayuntamiento pretende situar a Torrelavega en la vanguardia regional de la gestión de residuos.