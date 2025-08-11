Torrelavega, capital del tomate en agosto

En Torrelavega, hablar de finales de agosto es hablar de tomates. No de cualquier tomate, sino de cientos de variedades, algunas que sorprenden por su ... tamaño, otras por su color o por ese sabor que solo aparece cuando la semilla ha viajado y ha encontrado aquí su lugar. El Parque Manuel Barquín volverá a ser el escenario de esta cita del 29 al 31 de agosto, en la que el Festival Internacional del Tomate de Cantabria celebrará su quinta edición.

La presentación, que reunió a representantes del Ayuntamiento y de la asociación Simientes Infinitas, sirvió para adelantar que este año el encuentro contará con representantes de nueve países repartidos en tres continentes. «Cinco años después, el festival ha crecido mucho, y lo ha hecho gracias a un trabajo que no se ve, pero que está ahí», dijo el concejal del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez. Recordó también que la inclusión del evento en los planes de sostenibilidad turística, con apoyo europeo, ha sido clave para su consolidación.

Entre las novedades la más destacada es la figura del embajador del festival. El primero en asumir ese papel será el cocinero Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, con tres estrellas Michelin. No será un invitado ocasional; ya ha estado en otras ediciones, pero ahora lo hará como imagen y representante del espíritu del evento.

El parque volverá a mostrar unas 800 variedades de tomate en planta, con incorporaciones inéditas. La programación, según explicó el concejal, refuerza talleres, charlas, catas y maridajes. También habrá música: el grupo Reyes de Copas abrirá el viernes, y el fin de semana se sumarán conciertos nocturnos y sesiones vermú.

Santiago Palazuelos, de Simientes Infinitas, habló del festival como «un lugar para aprender y compartir», donde productores, investigadores y aficionados se encuentran en un mismo espacio. No se trata solo de exponer plantas: hay talleres gastronómicos, conferencias y actividades pensadas para que cualquiera, sin importar su experiencia, pueda acercarse al cultivo y a la cocina del tomate.

Guy Ferrier, otro de los impulsores, trajo historias de huertas lejanas. Mencionó el caso de una participante estadounidense, residente en Nueva York, que trabaja con variedades adaptadas a terrazas y balcones. En ciudades donde no hay espacio para cultivar como aquí, esas plantas compactas permiten cosechar tomates de calidad. Entre ellas, destacó el Señorío de la Vega, con piel verde y pulpa roja, un guiño a los colores de Torrelavega que la asociación ha regalado al Ayuntamiento.

Internacional La cita reunirá en Torrelavega a representantes de nueve países y tres continentes

Un poco de todo El Parque Manuel Barquín mostrará cerca de 800 variedades en planta y acogerá catas y talleres

El programa comenzará el viernes 29 con la inauguración, el mercado de productores y la apertura de la exposición de variedades. Durante tres días habrá demostraciones culinarias, catas guiadas, presentaciones de libros, charlas técnicas y actividades para niños. La gastronomía estará presente tanto en los showcookings como en la zona de restauración, donde se podrán probar recetas hechas con tomates de diferentes tipos y orígenes.

El sábado y el domingo, las actividades arrancarán por la mañana y se prolongarán hasta la noche. Talleres, degustaciones, música en directo y puestos de productos de proximidad completarán el ambiente. Y aunque cada año el programa cambia, hay algo que se mantiene: la curiosidad de los visitantes por descubrir nuevos tomates y la pasión de quienes los cultivan.

En cinco años, el Festival Internacional del Tomate de Cantabria ha pasado de ser un experimento a consolidarse como una cita fija. No es solo una feria agrícola: es un escaparate para el trabajo de quienes producen, investigan y cocinan. Este 2025, con más países invitados y un embajador de prestigio, Torrelavega volverá a ser, durante tres días, capital mundial del tomate.