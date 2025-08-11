El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amantes del tomate durante el festival del año pasado. Luis Palomeque

Torrelavega, capital del tomate en agosto

El chef Jesús Sánchez, del Cenador de Amós, será el primer embajador del Festival Internacional del Tomate

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:26

En Torrelavega, hablar de finales de agosto es hablar de tomates. No de cualquier tomate, sino de cientos de variedades, algunas que sorprenden por su ... tamaño, otras por su color o por ese sabor que solo aparece cuando la semilla ha viajado y ha encontrado aquí su lugar. El Parque Manuel Barquín volverá a ser el escenario de esta cita del 29 al 31 de agosto, en la que el Festival Internacional del Tomate de Cantabria celebrará su quinta edición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria se achicharra con máximas que rozan los 40 grados en el sur de la región
  2. 2

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  5. 5

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  6. 6

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  7. 7

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  8. 8 Rescatan a una pareja de franceses que quedó atrapada por la marea en una roca de Noja
  9. 9

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  10. 10

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega, capital del tomate en agosto

Torrelavega, capital del tomate en agosto