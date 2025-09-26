Torrelavega celebra la Semana del Mayor con música y teatro El programa arranca el 1 de octubre con un homenaje a la Coral y finalizará con un encuentro de convivencia en La Lechera

El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la concejalía de Mayores, ha preparado junto a las asociaciones del municipio una nueva edición de la Semana del Mayor, que tendrá lugar del 1 al 14 de octubre. El programa incluye actuaciones musicales, teatro, tradición y un gran encuentro de convivencia como cierre de las actividades.

El concejal de Mayores, Borja Sainz Ahumada, subrayó que «este ciclo de actividades es un merecido homenaje a nuestros mayores, que son parte esencial de la vida de Torrelavega, y una oportunidad para disfrutar de la música, el teatro y la tradición en compañía». Además, destacó la necesidad de «reconocer el papel de quienes han dedicado su vida al trabajo, a la transmisión de valores y a construir la sociedad que hoy disfrutamos».

La programación arrancará el 1 de octubre con un acto homenaje a la Coral de Torrelavega en su centenario, en el Teatro Municipal Concha Espina. La jornada contará con la Rondalla Senior, el Coro Nunca es Tarde, el Coro Otoño Musical y el Coro Raíces Cántabras, antes de la actuación de la propia Coral.

El 2 de octubre será el turno de las Pandereteras San Pablo, en Nueva Ciudad. El día 3 actuará Manuel Iberia en el Hogar Municipal de Covadonga, escenario que repetirá el 14 con la Rondalla Senior. En la Asociación de Mayores Santa Ana de Tanos, Son de Indianos actuará el 4 y Manuel Iberia volverá el 10. La Asociación San Roque de La Montaña acogerá a los Titiritinos el 5.

El Centro Municipal de Mayores Ramiro Bustamante será protagonista del 6 al 8 de octubre, con el Grupo de Teatro Cañadío, la Rondalla Senior y el Grupo Covadonga, respectivamente. La programación cultural se completará el 9 de octubre con el Coro Ronda Besaya en Viérnoles.

El broche llegará el 12 de octubre con el Día de Convivencia en la pista multiusos Sergio García, en La Lechera. Desde las 14.00 horas habrá comida de hermandad, música y un sorteo. La participación requiere inscripción previa y un coste simbólico de 5 euros. Este encuentro, que suele reunir a centenares de personas, pretende reforzar lazos, generar comunidad y ofrecer un espacio donde compartir recuerdos, emociones y nuevas experiencias en un ambiente distendido.

Sainz quiso agradecer «el esfuerzo de las asociaciones de mayores, que enriquecen la vida de la ciudad y ayudan a combatir la soledad no deseada con actividades durante todo el año». También destacó la colaboración del tejido asociativo como ejemplo de compromiso colectivo y como una de las mejores garantías de que esta Semana del Mayor siga creciendo en el futuro, ampliando además su alcance e impacto en la vida social. El edil concluyó recordando que los mayores son un pilar de la identidad de Torrelavega y que merecen ser celebrados siempre.