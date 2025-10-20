Torrelavega destina nuevas ayudas para obras en fachadas y mejorar la imagen de la ciudad Estas subvenciones, con plazo de solicitud hasta el 17 de noviembre, se propone impulsar la ejecución de obras por parte de los vecinos y comunidad de propietarios

Javier Gangoiti Torrelavega Lunes, 20 de octubre 2025, 14:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrelavega abre una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas, una partida de subvenciones a la que destinará 80.000 euros y que, mediante el fomento de actuaciones en los edificios, se propone en última instancia contribuir al embellecimiento de la ciudad. Estas ayudas están orientadas a actuaciones de mejora tanto en edificios residenciales como en aquellos incluidos en el Plan Especial de Protección y Catalogación del Patrimonio Arquitectónico. Pueden ser beneficiarios de las mismas todos aquellos promotores de obras en fachadas, siempre que el inmueble se encuentre en el término municipal de Torrelavega y no esté excluido en el artículo 3 del citado catálogo de protección del patrimonio arquitectónico. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 17 de noviembre.

La convocatoria de ayudas a rehabilitación de fachadas es una iniciativa anual y que se traduce en la mejora de los edificios a lo largo del año. Pueden corroborarlo si pasan cerca de una obra y echan un ojo a los carteles junto al andamiaje. El año pasado ya se concedieron subvenciones por importe de 57.764 euros y que impulsaron la mejora de 18 edificios; hoy, el alcalde, Javier López Estrada, y la concejala de Urbanismo, Jezabel Tazón, vuelven a presentar esta convocatoria. Objetivo: «Fomentar las obras de restauración, conservación, mantenimiento, consolidación, reparación y acondicionamiento tendentes a conseguir un mejor aspecto exterior y configuración arquitectónica de las edificaciones existentes»